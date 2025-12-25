蔡依林來了！天后首登大巨蛋彩排內幕曝光

蔡依林將在台北大巨蛋舉辦最新巡演。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林下週就要在台北大巨蛋開唱，她率先送給歌迷最狂耶誕驚喜，將在大巨蛋開唱前的週末搶先推出 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，不僅提前帶領歌迷進入「PLEASURE」的感官世界，更預告一場百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴即將展開。

Jolin將在12月30、31日及明年1月1日開唱，隨著演唱會倒數讀秒，天后的彩排行程也進入白熱化階段，才結束11月赴美閉關魔鬼訓練的行程的她，隨後即馬不停蹄回台繼續排練，更於月中開始提前進入大巨蛋做實地彩排。

蔡依林為了首次大巨蛋的演唱會全力備戰。（凌時差提供）

天后不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒的她連平安夜都獻給彩排，就是希望力求在登上大巨蛋的那一刻，為歌迷端出一場零死角、零冷場的極致感官盛宴。

快閃艙以演唱會名稱「PLEASURE」為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，精心打造沉浸式體驗專區。現場不僅一次完整展出《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示。

蔡依林為了大巨蛋演唱會排練中。（凌時差提供）

「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」12月27日至 1月1日每天上午10:00至19:00在遠東 Garden City門口廣場登場；活動當天 9點起可開始排隊，9點半依序發放入場整理券，並於10點起分梯次入場。為維持最佳體驗品質，每梯次限15人、體驗時間為30分鐘，若錯過叫號則須等待現場梯次結束後再依序入內。快閃艙內以展示與拍照為主，所有周邊商品的下單與取貨，則可至艙外的周邊販售區「站點 A」 辦理。

Jolin這次開唱周邊商品的預購也掀起搶購風潮，第一波周邊商品預購在開放後24小時全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布於12月22日起再度推出第二波預購。

