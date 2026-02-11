《單身即地獄5》3男告白掀最大反轉 金高恩沒選他關鍵曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix夯綜《單身即地獄5》昨（10）迎來大結局，「人氣女王」金高恩的最終選擇，成為全網最大爆點，不只主持群傻眼，台韓觀眾都忍不住刷一排「What？」直呼「真的沒想到！」

金高恩（左）在《單身即地獄5》人氣最旺，共有3人都選他。（翻攝自Netflix）

10日上線的第11、12集最終回，金高恩站上「地獄之門」時，場面一度緊張到像頒獎典禮；向她表達最終心意的男成員多達三位，包括禹盛閔、趙珆乾和申玹宇，一舉讓金高恩成為第5季「最受歡迎女出演者」。

觀眾看到3種風格告白同場上演，其中禹盛閔是「溫柔派直球」，表示「不管體力還是心理，你一定都很辛苦，現在跟我一起走吧。」趙珆乾則熱血吶喊：「別再猶豫了，太熱了，我們快走吧！」申玹宇走深情路線：「我一直在等你，我真的很喜歡你。」

就在大家以為金高恩會選擇「天堂島氣氛最甜」的趙珆乾時，她卻脫口而出，並轉身走向從第一天就沒退場過的禹盛閔；此時主持群集體愣住，秒懂原來金高恩要的是一種「安心感」。

關鍵時刻，金高恩先向申玹宇致謝，形容他讓自己想起學生時代的戀愛；接著一句話點出核心：「和你聊天最自在、最能說出真正的自己。」最後卻宣布想和禹盛閔一起離開地獄島。

金高恩（左）和趙珆乾前一晚還在天堂島互動熱絡。（翻攝自Netflix）

金高恩的選擇，連主持群都露出「完全沒預料到」的表情；畢竟前一晚，她才和趙珆乾在天堂島約會，火花滿滿、心動全寫在臉上，幾乎被外界視為「勝券在握」。

隨著節目播出後，網友風向迅速轉變，直呼「原來她最後選的是會默默照顧的人」、「禹盛閔不是最帥，但是最穩」、「戀愛到最後，真的會選讓人安心的那個。」

在後續訪問中，金高恩坦白說出內心拉鋸，承認和趙珆乾的約會確實很開心，但對話卻留下遺憾，「他（趙珆乾）不太擅長把話說完整，沒辦法完全接住我的心。」

反觀禹盛閔，「他會在我看不到的地方照顧我，用很小、卻很真誠的方式表達關心，讓我感到安心。」原來這份細膩，成了她做出最終選擇的關鍵。

