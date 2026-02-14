自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）李多慧回韓過年「旗袍辣舞」粉狂喊：誰頂得住

李多慧今晚發布旗袍辣舞影片。（翻攝自臉書）李多慧今晚發布旗袍辣舞影片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕春節將至，南韓啦啦隊女神李多慧已回到韓國家鄉準備過年，但就算人在韓國，她依然沒有忘記台灣粉絲的期待！今（14）晚她突然在臉書驚喜放送，直接化身「旗袍女神」熱舞拜年，一出場就讓粉絲瞬間暴動。

李多慧在影片中延續過往傳統拜年風格，身穿一襲改良式短旗袍，完美曲線全被勾勒出來，搭配招牌甜笑與熱舞動作，畫面又喜氣又火辣，讓人根本移不開眼！

李多慧誚皮的嘟起嘴巴，超級可愛。（翻攝自臉書）李多慧誚皮的嘟起嘴巴，超級可愛。（翻攝自臉書）

她也開心寫下：「今年我們又來了！」短短一句話立刻掀起粉絲熱烈討論。除了拜年，李多慧也不忘在Threads上送上情人節祝福，甜甜表示：「大家情人節快樂，也提前祝大家新年快樂、福氣滿滿。」她更俏皮提醒大家過年習俗：「過年吃魚記得不要吃完喔～年年有餘！」可愛又貼心的發文，瞬間融化大批粉絲。

穿著改良式旗袍辣舞的李多慧被粉絲稱讚是最棒的禮物。（翻攝自臉書）穿著改良式旗袍辣舞的李多慧被粉絲稱讚是最棒的禮物。（翻攝自臉書）

影片曝光後，留言區直接被灌爆，粉絲狂讚：「新年快樂女神！」、「多慧真的太適合旗袍」、「穿旗袍真的好漂亮」、「我超級喜歡多慧穿旗袍」、「跳舞還是這麼好看！」不少人更直呼：春節最強福利就是這支影片。

李多慧每逢過年都會準備驚喜送給粉絲，今年旗袍熱舞再度成功掀起話題，也讓大家更加期待她接下來的新動向。

春節還沒到，女神就先送上一波「最香祝福」，網友笑說：財神還沒來，多慧先來了！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中