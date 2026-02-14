（影）李多慧回韓過年「旗袍辣舞」粉狂喊：誰頂得住

李多慧今晚發布旗袍辣舞影片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕春節將至，南韓啦啦隊女神李多慧已回到韓國家鄉準備過年，但就算人在韓國，她依然沒有忘記台灣粉絲的期待！今（14）晚她突然在臉書驚喜放送，直接化身「旗袍女神」熱舞拜年，一出場就讓粉絲瞬間暴動。

李多慧在影片中延續過往傳統拜年風格，身穿一襲改良式短旗袍，完美曲線全被勾勒出來，搭配招牌甜笑與熱舞動作，畫面又喜氣又火辣，讓人根本移不開眼！

李多慧誚皮的嘟起嘴巴，超級可愛。（翻攝自臉書）

她也開心寫下：「今年我們又來了！」短短一句話立刻掀起粉絲熱烈討論。除了拜年，李多慧也不忘在Threads上送上情人節祝福，甜甜表示：「大家情人節快樂，也提前祝大家新年快樂、福氣滿滿。」她更俏皮提醒大家過年習俗：「過年吃魚記得不要吃完喔～年年有餘！」可愛又貼心的發文，瞬間融化大批粉絲。

穿著改良式旗袍辣舞的李多慧被粉絲稱讚是最棒的禮物。（翻攝自臉書）

影片曝光後，留言區直接被灌爆，粉絲狂讚：「新年快樂女神！」、「多慧真的太適合旗袍」、「穿旗袍真的好漂亮」、「我超級喜歡多慧穿旗袍」、「跳舞還是這麼好看！」不少人更直呼：春節最強福利就是這支影片。

李多慧每逢過年都會準備驚喜送給粉絲，今年旗袍熱舞再度成功掀起話題，也讓大家更加期待她接下來的新動向。

春節還沒到，女神就先送上一波「最香祝福」，網友笑說：財神還沒來，多慧先來了！

