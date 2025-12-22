新人一出道就被「關進監獄」 何曼希首演戲對打大咖女星

何曼希是首次演戲。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》集結多位實力派女星，讓人意外被點名的，竟是首次演戲，就直接闖進「監獄世界」的新人何曼希。初登大銀幕就和陳意涵、鍾欣凌等大咖同台，被前輩集體認證「很扛」，成為討論度急速上升的新面孔。

何曼希笑說，從小就在螢幕上看著陳意涵、鍾欣凌演戲，這次直接和「小時候的偶像」同場對戲，壓力瞬間爆表。第一次排戲時，她已經帶著角色狀態進場，結果卻發現腦袋一片空白，臉整個僵住。

陳意涵、鍾欣凌讓新人演員安心不少。（記者王文麟攝）

她說，「我一直在想，等等要怎麼跟姊姊們相處？」沒想到實際相處後，完全顛覆想像，「不只沒有距離感，還超好相處，真的被照顧很多。」

何曼希也分享，片場最讓她安心的，是前輩們的細心照顧；陳意涵私下會直接提醒她：「隱形眼鏡拔掉，去喝水。」這些小動作，讓第一次站上電影片場的她瞬間放鬆不少。

何曼希很受前輩們照顧，前輩們也對她的表現直點頭。（記者王文麟攝）

何曼希坦言，姊姊們不只教她演戲技巧，也分享許多實戰經驗，「很多都是書本或課堂上學不到的東西。」

對於何曼希的表現，鍾欣凌更是毫不吝嗇誇獎，她直言：「她很會跳舞，叫她自己編舞，馬上就能調整。」為了角色，何曼希練鋼管舞練到瘀青，卻依然狀況在線，讓前輩看了直點頭。

拍攝時，導演一句「這句再一次」，對新人來說是巨大壓力，但鍾欣凌笑說：「我們甚至試過讓她先崩潰再來一次，她的抗壓性真的很高。」

