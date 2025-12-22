「農村界林志玲」爆飯店清潔黑幕 最髒物品掀熱議

哈林（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）藝人融融、阿諾、巴鈺，與（右起3、2、1）周厚安、詹舒涵、山豬妹陳沛冪上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕外景經驗豐富的藝人阿諾、巴鈺、周厚安、融融、山豬妹，以及主播詹舒涵，近日同上「哈林」庾澄慶主持的公視節目《哈！真相大白了》，沒想到聊到「飯店裡最髒的地方」竟意外掀起一場清潔驚魂記，現場驚呼聲連連，趣味內容將於明（23）晚間9點播出，並同步上架公視＋平台。

阿諾率先點名飯店遙控器，直言有些住客邊吃東西邊摳牙還邊轉台，「最髒的一定是遙控器」，因此她住飯店幾乎不看電視，只滑手機。旅遊達人融融也補充，除了遙控器，像水龍頭、門把等「手最常碰的地方」同樣暗藏危機。阿諾更爆料自己出遊都會帶毛巾，原因是曾聽飯店打工的朋友透露，房客用過的毛巾有時會被拿去擦馬桶、地板，讓巴鈺當場驚問是哪家飯店？哈林也忍不住笑虧「快告訴她，她要去」。

周厚安則提出不同觀點，認為真正可怕的是「最難清、清起來成本最高的地方」，像沙發、地毯，甚至一年清一兩次就算不錯，讓哈林聽了直呼「你這飯店也太鬆了」。而有「農村界林志玲」封號的主播詹舒涵，分享自己最害怕的竟是飯店瞬煮壺，透露曾聽新聞前輩說，有人出差時會把手帕、內衣褲，甚至襪子丟進壺裡煮來「消毒」，讓全場一陣作嘔，哈林也直呼「這真的太噁了」，詹舒涵更苦笑說，從此再也不敢用飯店的煮水壺。

《哈！真相大白了》透過闖關遊戲結合查核知識，破解各式真假訊息，讓觀眾在笑聲中提升識謠力，每週一至週三晚間9點於公視播出，公視＋同步上架，播出後集數也會於每週四至週六晚間8點登上 YouTube。

