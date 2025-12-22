自由電子報
娛樂 最新消息

AV女優對身障者「壞壞」 手護者服務打破性迷思

台灣AV女優芷媗擔任「手護者」以行動幫助身障者紓解性需求。（翻攝自YouTube）台灣AV女優芷媗擔任「手護者」以行動幫助身障者紓解性需求。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由成人交友平台發起的「手護者計畫」曝光，YouTuber「酒話醉桑」在影片中表示，這個計畫是一場結合愛與工藝的創新行動，台灣AV女優芷媗擔任「手護者」以行動幫助身障者紓解性需求，這次的「服務」全程直播，引起熱烈討論，收看人數更吸引近萬人。

芷媗以手解決身障者的性需求。（翻攝自YouTube）芷媗以手解決身障者的性需求。（翻攝自YouTube）

這次酒話醉桑透過直播，強調身障者也有被愛與被撫慰的權力，芷媗以手解決身障者的性需求，同時也希望觀眾能理解參與者的心理過程。比較特殊的是，因為採取現場直播方式，當事人除了「被服務」之外，也要挑戰現場其實還有整個工作團隊，拍攝的拍攝、打光的打光。

擁有一雙白皙長腿的芷媗此次擔任手護者，認為這是一場關於信任、尊重與心理療癒的過程，並呼籲社會大眾不要對性充滿道德批判，身障者跟一般人相同都會有基本人性需求。

身高177公分的芷媗，在成人影視圈小有名氣，被封為「長腿AV女神」。（翻攝自IG）身高177公分的芷媗，在成人影視圈小有名氣，被封為「長腿AV女神」。（翻攝自IG）

身高177公分的芷媗，在成人影視圈小有名氣，目前已累積近百部作品，也有粉絲封她為「長腿AV女神」。她表示自己剛開始也很緊張，不過想到可以讓人重拾身體被重視的感覺，便覺得自己在做一件非常有意義的事。

