自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

錯過再等80年！「冬至」遇「天赦日」轉運2026必做5件事

冬至除了吃湯圓，命理師提醒，今年「冬至」恰巧遇上「天赦日」，是未來80年難得一見的轉運吉日！（本報資料照）冬至除了吃湯圓，命理師提醒，今年「冬至」恰巧遇上「天赦日」，是未來80年難得一見的轉運吉日！（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕面對2026年即將來臨，不管你是正巧遇上太歲年、流年比較不利，想要逢凶化吉，大事化小，小事化無，還是想要好上加好、大展新運，12月21日冬至這天，都是再好不過的日子，尤其今年冬至恰巧遇上「天赦日」，更是未來80年難得一見的轉運吉日！命理界「阿湯哥」湯鎮瑋建議，轉遇布局除了選吉日，「人」和「空間」也必須完美配合，冬至這天正好遇上週日，做好這5件事，加持效果會強！

【冬至、天赦日、青屯日、除夕：農曆年前轉運4大檔】
除了冬至這天，湯鎮瑋也大家整理年出另外3個「加強補運」重要日子！一個是2026年的1月6號，農曆年前的最後一個天赦日。再來就是青屯日（農曆12月24日），也就是國曆的2月11日，這天又稱為送神日，感謝諸神一年辛勞並恭送祂們回天庭述職。另外，就是除夕這天，也是除穢、迎接新運的重要時間點。

1．打扮自己：剪頭髮、穿新衣

通常人在運氣不好、心情不佳時，常會覺得沒什麼動力，做事無精打采、提不起勁，甚至忘記打扮自己。湯鎮瑋提醒，「運越不好的時候，越需要把自己的外在好打扮得越好」，像是去剪個頭髮，染一下頭髮，或是穿一件漂亮的衣服，換個造型，都能改變自己的外在磁場，有助於提升氣場。

2．斷捨離：捐舊衣物、淨化內心

會造成你負面情緒的人事物，一定要拿出勇氣，有智慧的去斷舍離！舉例來說，一些舊的、穿不到的衣物，或是舊家具，除了清理掉，若還很新，不妨捐出去做善事。其次，內心的斷捨離也很重要，運氣不好的時候，肯定煩惱也不少，就會形成負面磁場，若是佛教徒可以透念經、持咒（如六字大明咒或心經）淨化內心。建議可按個人宗教信仰，找到讓自己放下重擔的處理方式。

3．點光明燈、置換開運小物

立冬跟冬至，都是「換新運」的重要日子，今年冬至的節氣剛好遇上天赦日，是點光明燈的大吉之日，搶先為2026運勢暖局！
誠如上述，冬至這天去置辦一些新衣物，也是極好的事；當然如果你曾經拿過一些「結緣品」或曾被「加持過」的開運小物，也可以趁「能量最強」的這天擺在自己週遭。

4．淨化空間、改造風水磁場

自覺運勢不好的時候，有時候我們應該當下要先轉移注意力，比如說去打掃房子，或去做某一些事情，暫時跳脫窒礙時空，自然而然「運勢」也會跟著你的轉變、轉念而改變。
除了在上述提到的4個時間點，全面性地進行除穢大事，若能針對居家風水進行補強與淨化，效果會更明顯。例如在家裡擺點除障草，或檀香、艾草，或是你手邊剛好五寶草都能帶在身上，隨時用來淨化空間。

如果你覺得最近「障礙」好像很深，病氣甚重，常「卡」到一些有的沒的，建議使用被加持金剛砂來進行淨化，金剛砂除了可以用來供養地基主，也能用來淨化居家磁場，或在冬至這天灑在家裡四個角落。若能隨身摘帶，也能在必要時為自己設下結界、保護自己。

5．行善布施、捐血救人

除了捐錢、做志工，對於2026適逢「意外血光之年」的生肖來說，如果你的體質是屬於可以捐血的狀態，建議不妨多去捐血，尤其遇上運氣很背、感覺卡卡的時候，更要去捐血。其實台灣血庫一直處於告急的狀態，從事有意義的行善，能夠助人又能自助，何樂而不為！

湯鎮瑋建議，冬至轉運、助運，宜從人、時間和空間三方面著手，效果會更顯著。（湯鎮瑋提供）湯鎮瑋建議，冬至轉運、助運，宜從人、時間和空間三方面著手，效果會更顯著。（湯鎮瑋提供）

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相
《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．湯鎮瑋老師YT：看這裡
．湯鎮瑋老師FB：看這裡
．湯鎮瑋老師IG：看這裡
．湯鎮瑋Lucky365 ：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中