錯過再等80年！「冬至」遇「天赦日」轉運2026必做5件事

冬至除了吃湯圓，命理師提醒，今年「冬至」恰巧遇上「天赦日」，是未來80年難得一見的轉運吉日！（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕面對2026年即將來臨，不管你是正巧遇上太歲年、流年比較不利，想要逢凶化吉，大事化小，小事化無，還是想要好上加好、大展新運，12月21日冬至這天，都是再好不過的日子，尤其今年冬至恰巧遇上「天赦日」，更是未來80年難得一見的轉運吉日！命理界「阿湯哥」湯鎮瑋建議，轉遇布局除了選吉日，「人」和「空間」也必須完美配合，冬至這天正好遇上週日，做好這5件事，加持效果會強！

【冬至、天赦日、青屯日、除夕：農曆年前轉運4大檔】

除了冬至這天，湯鎮瑋也大家整理年出另外3個「加強補運」重要日子！一個是2026年的1月6號，農曆年前的最後一個天赦日。再來就是青屯日（農曆12月24日），也就是國曆的2月11日，這天又稱為送神日，感謝諸神一年辛勞並恭送祂們回天庭述職。另外，就是除夕這天，也是除穢、迎接新運的重要時間點。

請繼續往下閱讀...

1．打扮自己：剪頭髮、穿新衣

通常人在運氣不好、心情不佳時，常會覺得沒什麼動力，做事無精打采、提不起勁，甚至忘記打扮自己。湯鎮瑋提醒，「運越不好的時候，越需要把自己的外在好打扮得越好」，像是去剪個頭髮，染一下頭髮，或是穿一件漂亮的衣服，換個造型，都能改變自己的外在磁場，有助於提升氣場。

2．斷捨離：捐舊衣物、淨化內心

會造成你負面情緒的人事物，一定要拿出勇氣，有智慧的去斷舍離！舉例來說，一些舊的、穿不到的衣物，或是舊家具，除了清理掉，若還很新，不妨捐出去做善事。其次，內心的斷捨離也很重要，運氣不好的時候，肯定煩惱也不少，就會形成負面磁場，若是佛教徒可以透念經、持咒（如六字大明咒或心經）淨化內心。建議可按個人宗教信仰，找到讓自己放下重擔的處理方式。

3．點光明燈、置換開運小物

立冬跟冬至，都是「換新運」的重要日子，今年冬至的節氣剛好遇上天赦日，是點光明燈的大吉之日，搶先為2026運勢暖局！

誠如上述，冬至這天去置辦一些新衣物，也是極好的事；當然如果你曾經拿過一些「結緣品」或曾被「加持過」的開運小物，也可以趁「能量最強」的這天擺在自己週遭。

4．淨化空間、改造風水磁場

自覺運勢不好的時候，有時候我們應該當下要先轉移注意力，比如說去打掃房子，或去做某一些事情，暫時跳脫窒礙時空，自然而然「運勢」也會跟著你的轉變、轉念而改變。

除了在上述提到的4個時間點，全面性地進行除穢大事，若能針對居家風水進行補強與淨化，效果會更明顯。例如在家裡擺點除障草，或檀香、艾草，或是你手邊剛好五寶草都能帶在身上，隨時用來淨化空間。

如果你覺得最近「障礙」好像很深，病氣甚重，常「卡」到一些有的沒的，建議使用被加持金剛砂來進行淨化，金剛砂除了可以用來供養地基主，也能用來淨化居家磁場，或在冬至這天灑在家裡四個角落。若能隨身摘帶，也能在必要時為自己設下結界、保護自己。

5．行善布施、捐血救人

除了捐錢、做志工，對於2026適逢「意外血光之年」的生肖來說，如果你的體質是屬於可以捐血的狀態，建議不妨多去捐血，尤其遇上運氣很背、感覺卡卡的時候，更要去捐血。其實台灣血庫一直處於告急的狀態，從事有意義的行善，能夠助人又能自助，何樂而不為！

湯鎮瑋建議，冬至轉運、助運，宜從人、時間和空間三方面著手，效果會更顯著。（湯鎮瑋提供）

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

．專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相

．《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

．湯鎮瑋老師YT：看這裡

．湯鎮瑋老師FB：看這裡

．湯鎮瑋老師IG：看這裡

．湯鎮瑋Lucky365 ：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法