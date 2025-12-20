自由電子報
娛樂 音樂

言承旭流星項鍊高掛望遠鏡全網想起「杉菜」哭了 追憶大S點閱量破3億次

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚與五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心展開首場「F✦FOREVER恆星之城」，華麗的四面台，華麗的舞台服裝，還有一首接一首喚起回憶的歌曲，都讓粉絲看得過癮。

言承旭（左起）、吳建豪、阿信、周渝民展開巡演，引起高度討論。（翻攝自微博）言承旭（左起）、吳建豪、阿信、周渝民展開巡演，引起高度討論。（翻攝自微博）

而言承旭獨唱部分，拿出流星項鍊高掛望遠鏡上，更讓《流星花園》粉絲想起大S飾演的「杉菜」，話題流量超過3億次點閱，也勾起網友對大S的思念，不少網友說看到這一幕忍不住落淚。

言承旭將流星項鍊掛在望遠鏡上，勾起《流星花園》粉絲回憶。（翻攝自微博）言承旭將流星項鍊掛在望遠鏡上，勾起《流星花園》粉絲回憶。（翻攝自微博）

言承旭在演唱會上感謝阿信，強調都是阿信幫忙促成「恆星之城」巡演，阿信則說言承旭、吳建豪、周渝民都是完美主義者，演唱會喚醒《流星花園》粉絲共同的青春記憶，當言承旭演唱《我是真的真的很愛你》，他拿出《流星花園》中他扮演的「道明寺」送給大S飾演的「杉菜」流星項鍊，最後並掛在望遠鏡上，網友感慨：「杉菜走了，道明寺的項鍊再也戴不到她身上，我們的青春也正式落幕」。

言承旭看著流星項鍊，心中思念起大S。（翻攝自微博）言承旭看著流星項鍊，心中思念起大S。（翻攝自微博）

另外言承旭談到：「今天我們能夠站在這邊，說真的就靠阿信。真的就是他，幫我們實現了這個願望，而且這中間他真的做了很多很多的事情。」4人還在台上搭肩圍成一圈，畫面感動粉絲。

