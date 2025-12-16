夢多喊「台灣就是國家」遭罵日本鬼子 認工作被取消洩心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕日籍藝人「夢多」大谷主水日前發文力挺日本首相高市早苗，讚她「我們的首相做得好超棒！」坦言對高市非常期待，更希望「台日關係越來越好」。不過今（16）日他在社群上發文，提到自己日前挺台灣發言被罵，工作還因此受影響，不過夢多心情不受影響，仍堅持表達愛台立場。

夢多堅定挺台灣。（翻攝自臉書）

夢多透露他因表達個人立場，近來遭到大量網友謾罵，甚至被罵「日本鬼子」、「滾回日本」等，讓他直言相當困惑，「只是表達自己的意見，卻不知道為什麼會被罵成這樣。」

夢多表示，部分攻擊疑似來自假帳號或不明來源人士，並非真實互動。他也坦言，過去曾因此遭到威脅，甚至有廠商取消合作，工作機會與收入都受到影響，「確實失去不少錢。」但他同時強調，身邊仍有許多支持他的朋友與夥伴，包括合作多年的廠商與台南的兄弟們，給了他很大的力量。

夢多也澄清，自己從未說過任何中國人的壞話，「我的中國朋友都是好人」，也因為身在演藝圈，原本並不想談論政治相關議題。然而，他仍選擇表達內心真實想法，強調自己是「愛台灣的日本人」，對台灣有說不完的感謝。

他直言，即便因此失去工作、生活變得拮据也無所謂，「我還是會選擇說，謝謝台灣。」夢多更堅定表示，「台灣就是國家，永遠都不會改變。」對於因立場而選擇退出合作的廠商，他也平靜回應：「想退就退吧，現在還願意找我的人，一定都知道我的風格，謝謝你們的包容。」

貼文最後，夢多不忘幽默自嘲，提到自己仍有燒肉店在經營，並邀請大家有空前來捧場，還特別註明「不是業配，因為是自己的店」，展現一貫樂觀態度。

