金賽綸生前錄音檔調查收尾 金秀賢挫著等

金秀賢（左）和已故金賽綸戀愛風波字3月延燒至今仍未平息。（翻攝自朝鮮日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢和已故金賽綸戀愛風暴自3月延燒至今，金賽綸母親上個月26日對外主張，女兒在未成年時期曾與演員金秀賢交往，並公開新的備忘錄與錄音等資料。

金賽綸母親發聲表示：「經過長時間的深思熟慮後，我鼓起勇氣寫下這些話。」直言近期金秀賢的法律代理人在自己經營YouTube持續發布文章，以虛假主張煽動輿論。」她擔心真相被動搖、被掩蓋。

金母稱，「金秀賢方面一直狂打『我們所有證據都是造假』的框架，主張『金賽綸在未成年時期並未與金秀賢交往』。即使今天公開追加資料，金秀賢方依然會持續提出同樣主張。」強調關於證據是否造假，近期調查機關調查結果就會揭曉。

而首爾警察廳廳長朴正保15日在記者會表示：「針對錄影檔鑑定已收到數位取證結果，正進入調查收尾階段。」透露相關調查已接近完成，預計近期很快就會有結論。

至於金秀賢方面，對金賽綸遺屬與YouTube橫豎研究所提出名譽毀損等刑事控告，並提出約120億韓幣（約台幣2.7億元）的損害賠償民事訴訟，仍持續訴訟中。

