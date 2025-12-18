大逆轉！黃明志捲台灣網紅命案 被控吸毒驗尿呈陰性反應

〔記者陽昕翰／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅命案，案件正在審理中，他今天因為身體不適向法院告假沒出庭，委任律師鄭清豐受訪透露，黃明志的驗尿報告對毒品呈現陰性反應，指其當事人所面對的吸毒罪難以成立，因此認為檢方極有可能撤回毒品相關的指控。

委任律師鄭清豐受訪透露，黃明志的驗尿報告對毒品呈現陰性反應。（資料照）

據馬來西亞《中國報》報導，42歲的黃明志捲入命案，更被指控1項持有毒品罪及1項吸毒罪，只是他對於兩項指控皆不認罪。其中黃明志涉及吸毒的案件今天上午開庭，黃明志的律師鄭清豐向法院說明，黃明志因身體不適告假，未能於今日出庭。

其委任律師鄭清豐表示，黃明志的擔保人已向法庭提交病假證明及相關報告，更稱已獲檢方告知，其當事人的尿液檢驗結果呈陰性，因此請求將案件擇定於下週一（22日）再次開庭。

鄭清豐進一步說明，驗尿報告是全案最核心的關鍵，既然報告證實黃明志體內並無藥物殘留，原本的吸毒控罪就無法成立，他相信檢方很快就會撤銷這項罪名。

黃明志在10月涉入命案，於飯店客房內被發現身上疑似持有毒品，當晚被帶往金馬警區總部接受尿檢，初步結果被驗出含有安非他命、冰毒、K他命以及大麻等四種毒品成分，隨即遭檢方提起公訴，黃明志當時全盤否認，現在驗尿報告逆轉呈現陰性反應，整起事件出現重大轉折。

