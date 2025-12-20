冬月初一破繭而出！12生肖「許願吉時」迎旺財轉捩點

週末這兩天也是盤點2025、布局2026的大好吉日！（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天（20日）是農曆「冬月初一」，明天（21日）則遇上「冬至」與「天赦日」，占星暨命理老師艾菲爾提醒12生肖的朋友，這兩天不但是「除舊佈新」的極致時刻，新月的種子將在冬至的陽氣與天赦日的寬宥中快速萌芽，當天正值金星與火星雙雙合月的奇景，象徵著「情感美學」與「行動意志」的完美融合，不只於此，這天也正處於陰陽交替、上天赦免罪業的黃金轉捩點。

而在冬月初一許願，等同於在「一陽生」的源頭播下種子。這股能量不僅能幫你清理過往負累，更能藉由天赦日的開運與冬至的氣場轉換，將心願轉化為強大的生命力，啟動破繭而出的新生契機。對於想要布局2026丙午火馬年的朋友們來說，是一個極佳提早布局的時間點。

【12月20日 許願吉時】

．午時 11:00-12:59

．未時 13:00-14:59

．亥時 21:00-22:59

【12月21日 祈求旺財】

➤生肖鼠│智慧轉化＆貴人相助

受冬月水氣滋養，最適合許下「視角轉換」的心願。願能將過往挫折轉化為洞察力，吸引伯樂級貴人精准指引。藉由冬至陽氣始生的勢頭，祈求事業或副業有突破性成長。天赦日當天，特別適合許願化解職場口舌，讓新的一年起步即有強大後援，掃除所有前行阻礙。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天早上整理手機聯絡人，刪除久未互動者，留下真正重要的三位貴人名字，心中默念感謝，有助活化財脈。

➤生肖牛│穩健築基＆計畫落地

火星能量助你告別拖延，適合許下「實質成果」的願望。願籌備已久的專案順利推行，建立具安全感的經濟基礎。在冬至這天，許願身心獲得深度修復。利用天赦日的寬赦能量，掃除所有程式上的阻礙與自我設限，讓默默耕耘的努力，在冬至轉折後轉化為看得見的豐盛回報。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天將錢包內的發票、舊收據清理乾淨，只留下現金與重要卡片，象徵為財富留空間，之後三個月進財更順。

➤生肖虎│威信重塑＆跨界開拓

火星合月點燃鬥志，適合許下「開疆辟土」的心願。願展現卓越領導力，贏得客戶信任並成功跨足新領域。結合天赦日，許下「化敵為友」的願望，將競爭壓力轉為合作動能。冬至時刻，祈求內在焦慮平息，以更穩健的步伐邁向事業頂峰，讓天赦日的慈悲化解過去的剛愎與衝突。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天穿紅或橘色衣物，早上第一件事寫下今年最想突破的一個事業目標，放在錢包裡三天，強化行動即財的能量。

➤生肖兔│情緒療愈＆關係圓滿

受金星影響，感性力量達到頂峰，適合許下「內心平安」的願望。願能與過往遺憾和解，吸引心靈契合的物件。冬至象徵圓滿，許下家庭修復與關係升溫的心願。利用天赦日抹去心中的委屈與負累，祈求在節氣轉換中，身心靈獲得最純淨的滋養，讓愛在陽氣回升之際重新萌芽。

．冬至當日發財小秘法：冬至當晚煮一碗熱湯（甜湯或湯圓皆可），先敬家人再自己享用，象徵家運穩、財運自然來。

➤生肖龍│格局提升＆靈感噴發

此時能量有助於躍升，適合許下「名聲與高度」的心願。願才華被世界看見，決策具備遠見與精准度。冬至是運勢能量場的翻新點，許願徹底告別舊有包袱。藉由天赦日掃除事業中的隱形障礙，祈求在陰陽交替之際，以全新的王者氣象開啟未來版圖，讓聲望隨陽氣節節攀升。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天將工作桌或書桌左上角（財位）整理乾淨，放一個圓形物品或金色文具，象徵財氣聚集。

➤生肖蛇│精準謀略＆偏財暗助

適合許下「深度佈局」與「財富優化」的心願。願能洞察局勢真相，做出最有利的投資選擇。冬至時刻，許願斷開小人干擾，迎來暗中的貴人相助。天赦日是化解財務糾葛的良機，祈求過往所有金錢或人情束縛都能圓滿解套，讓財庫在冬季穩健擴張，獲取不為人知的豐厚機遇。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天起床後，將一枚硬幣放在窗邊曬到日落，之後放入錢包，象徵價值被看見、財流加速。

➤生肖馬│執行速度＆人氣爆棚

火星激發行動力，適合許下「效率與社交」的心願。願不再被瑣事牽絆，執行計畫一氣呵成。金星能量助你吸引專業且志同道合的夥伴。冬至前夕，許願體力與能量充沛，並利用天赦日赦免過去的衝動錯誤。祈求在冬至陽氣回升後，人氣與運勢如萬馬奔騰，全面爆發。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天向東方走至少九步，心中默念「我走向更大的財路」，有助打開未來機會型財運。

➤生肖羊│和諧合作＆生活美感

金星加持下，適合許下「環境美化」與「共好關係」的心願。願工作與生活空間充滿和諧，團隊合作達成多贏局面。搭配天赦日的能量，許願讓過去遺憾的關係獲得轉圜。冬至之時，祈求家庭與職場的矛盾煙消雲散，在溫暖與愛中建立更堅固的人際根基，讓溫柔的力量轉化為成功的後盾。

．冬至當日發財小秘法：冬至夜泡熱水澡或洗熱水腳，象徵寒氣退散、財氣回流，之後三個月偏財運提升。

➤生肖猴│技術突破＆智取難關

生肖猴應許下「技能進階」與「思維革新」的心願。願掌握核心技術，在競爭中無可取代。冬至前夕，許願能靈活應對變數，將危機化為轉機。利用天赦日清理潛意識中的負面雜訊，祈求過往的小聰明遺症被赦免，轉化為更成熟穩健的經營大智慧，在新年到來前完成知識與財富的雙重累積。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天主動聯絡一位元老朋友或舊客戶，無論是否談錢，都能啟動人脈帶財的連鎖效應。

➤生肖雞│形象重塑＆品牌口碑

金星有利對外形象，火星助你奪取發言權。適合許下「專業被認可」的心願，願個人品牌深植人心。冬至象徵收藏，許願過往努力結實累累，成果豐碩。利用天赦日化解過往的口舌業力，祈求在冬至陽生之時，言出必行，事業口碑與社交影響力能更上一層樓，確立無可動搖的專業地位。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天第一杯喝的飲品（水、茶、咖啡皆可），在心中默念：「我的付出都有回報。」這個日常動作能強化穩定收入與工作回饋。

➤生肖狗│忠誠回報＆內在韌性

火星燃燒守護本能，適合許下「信任與穩定」的心願。願付出獲得應有回報，在團隊中發揮核心價值。冬至內斂時刻，許願心理韌性增強，建立強大安全感。天赦日當天，特別適合祈求赦免對自己的苛求，釋放長期的委屈，讓心靈在冬至轉捩點重獲自由，迎接來自上天與周遭的溫暖回饋。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天替家中門口簡單清潔，象徵迎財入門，對正財特別有幫助。

➤生肖豬│福德累積＆豐盛人生

適合許下「減壓與生活品質」的心願。願在繁瑣中找到平靜，享受當下的豐盛。冬至時刻，許下財源滾滾、健康無憂的具體願望。結合天赦日的誠心懺悔，祈求掃除過往的懶散與負能量。讓你在冬至陽氣生髮之際，能充滿活力地開拓屬於自己的燦爛新局，福報與財富隨節氣轉換同步翻倍。

．冬至當日發財小秘法：冬至當天可以買一樣自己喜歡的小物件或生活中的實用小物，象徵「先善待自己，財才願意留下」。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

