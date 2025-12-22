前主播張靖玲掀宮鬥被開除提告敗訴 再爆忤逆母爭家產

TVBS前主播張靖玲。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS新聞台爆出古姓女主播遭3名女主播霸凌，被外界稱為「主播宮鬥劇」，當中被點名的前主播張靖玲因案遭調職為資深文字記者，後又因累積9大過遭解僱。張女不服去年先提起民事訴訟，請求恢復主播職務與每月6萬多元薪資，但遭士林地方法院駁回。

《鏡週刊》報導，張靖玲曾以「照顧老母」為由拒絕調職，近日竟遭八旬老母指控不孝、盜取房屋權狀，更在家中堆雜物阻礙進出。報導指出，台北地院審理認定房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴，須返還權狀並搬離老家，讓她爭議再添一樁。

回顧張靖玲爭議，「T台主播宮鬥」於2022年5月爆出，3名女主播遭指控霸凌古姓主播，遭捲入風波的游姓主播認錯後留任、黃姓主播調組，張靖玲則被調為資深文字記者。張女不滿聲請勞資爭議，3度調解破裂，TVBS於當年5至9月間，以她未提供文字記者職務勞務、拒簽「職場行為改善通知書」等理由，將她記滿9大過並終止契約。

今年張女再提告控訴TVBS調查程序瑕疵、影像證據不足，造成她名譽及工作權受損求償100萬元。不過士林地院審理後認為，張女主張無據，駁回其請求，並須負擔訴訟費用。

相關新聞：百萬賠償飛了！張靖玲不服「宮鬥」調職怒告TVBS 關鍵2大敗因曝

