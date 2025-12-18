百萬賠償飛了！張靖玲不服「宮鬥」調職怒告TVBS 關鍵2大敗因曝

〔記者劉詠韻／台北報導〕TVBS古姓女主播控訴遭同事職場霸凌，其中遭點名的前主播張靖玲，因公司依職場不法侵害調查結果將其調任資深文字記者，後續又因拒赴新職、累積多次違規而遭解僱。張女不服接連提告，主張調職與解僱程序失當、刻意隱瞞懲戒理由，導致其誤判救濟方向並身心受創，請求賠償百萬元。士林地方法院審理後認為，調職及解僱均屬合法人事裁量，且名譽與表意自由部分已逾2年時效，判決敗訴。

判決指出，張靖玲自1994年起任職於TVBS，並自2011年起擔任新聞主播，任職期間逾十年。TVBS於2022年5月，將其由主播調任為專案組資深文字記者，張女認為該調職是針對公司內部「主播紛爭事件」所為的懲戒性調動，卻遭公司刻意包裝為一般性輪調，導致她誤判救濟方式，最終因拒絕到新職報到而遭解僱，身心受創，因此請求公司及負責人陳文琦連帶賠償精神慰撫金與醫療等費用共計百萬元。

判決理由亦提及，張女先前已另案提起確認調職及解僱無效訴訟，並經一、二審法院認定TVBS調職與解僱均屬合法，公司基於職場不法侵害申訴、企業經營與團隊運作考量，調整其職務並無違反法令。（資料照）

法院審理後指出，張女主張名譽權及表意自由遭侵害的部分，是源自公司於2022年5月對外發布澄清聲明並要求內部封口，張女遲至2024年9月提起本案，已逾民法規定2年侵權行為時效；至於健康權與工作權部分，法官雖認未罹於時效，但實體上仍難成立侵權。

法院並指，工作權本質屬於財產法益，若對調職或解僱不服，應循勞動事件途徑請求回復原職或薪資補償，而非另行請求非財產上精神損害賠償。至於健康受損部分，張女雖提出就診紀錄，但未能證明公司處理調查、調職或解僱行為具備不法性，欠缺因果關係。

法院認為，TVBS未在發布調職命令當下完整說明考量因素，屬於雇主人事裁量範圍，並非權利濫用，亦不足認定故意誤導勞工、致其作出錯誤救濟選擇的情形，駁回張女全部請求。

