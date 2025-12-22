票房稱霸！《阿凡達：火與燼》登頂北美冠軍 全球首週吸金3.45億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》一上映就稱霸全球票房，上週末（12月19至21日）在北美以8800萬美金（約台幣27.73億元）登上票房冠軍；北美以外海外市場則進帳2.57億美金（約台幣81億元），全球票房達3.45億美金（約台幣108.74億元），一如預期成為今年全球最大開片電影之一。

這部超高成本大片的開片勝過2009年首集《阿凡達》的7700萬美金（約台幣24.27億元），相比2022年續作《阿凡達：水之道》的1.34億美金（約台幣42.23億元）則明顯下滑，但該系列向來是看中假期檔期的「長跑實力」，尤其以無與倫比的票房續航力著稱。

《阿凡達：火與燼》一上映就稱霸全球票房。（二十世紀影業提供）

首集《阿凡達》連續蟬連七週票房冠軍，最終北美大賣7.6億美金（約台幣239.55億元）、全球高達29.2億美金（約台幣920.38億元），至今仍是影史全球票房冠軍；續集《阿凡達：水之道》也不遑多讓，同樣連續七週稱霸榜首，最後北美收6.88億美金（約台幣216.85億元）、全球票房23.43億美金（約台幣738.51億元），目前仍是影史全球票房第三名。

導演詹姆斯柯麥隆曾表示，《阿凡達：水之道》必須躋身史上最賣座電影之列才能回本，最終也做到了，讓他成為影史唯一一位擁有三部全球票房破20億美金（約台幣630.4億元）作品（兩部《阿凡達》加上《鐵達尼號》）的導演。外媒推估，最新一集《阿凡達：火與燼》未必非得突破20億美金的門檻才算成功，但可以合理推斷，仍需成為票房巨獸，才能合理化其天價成本。

《阿凡達：火與燼》上週在台上映也空降冠軍。（二十世紀影業提供）

外媒也分析，《阿凡達》系列從來不在乎開片成績，真正關鍵的是上映後的表現，這才讓它們成為史上最賣座與第三賣座的電影，因此還要再過好幾週，才能真正看清這部片的走勢。

台灣方面，《阿凡達：火與燼》上週三（17日）一上映就以近台幣1800萬空降全台冠軍，粗估5天票房突破台幣1.1億元，詳細票房數字將於下午揭曉。《阿凡達：火與燼》全台上映中。

