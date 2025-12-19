40歲還在跳呼呼？安心亞霸氣回酸民 被問羅志祥緋聞「還是選阿Ken」

〔記者林欣穎／台北報導〕「臺北最High新年城─2026跨年晚會」今年由中視、中天轉播，今（19）日舉辦全卡司公開宣傳記者會，主持群中的黃豪平和夏和熙公布今年跨年晚會卡司完整名單，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞台。記者會現場安心亞、幻藍小熊出席受訪，安心亞表示會給觀眾帶來誠意滿滿的表演，而日前她唱耶誕城被酸「40歲了還在呼呼」，她也做出回應了。

安心亞睽違8年再登台北跨年表演。（記者胡舜翔攝）

安心亞睽違8年再登台北跨年表演，透露音樂跟舞蹈會重新改編，「音樂會一路嗨到底，希望可以跟大家嗨到最後。」至於日前被網友酸一直唱《呼呼》，她則說自己不會太在意網友評論，「著重當下，蠻喜歡現在的狀態，沒有幫助的不會太在意。」安心亞也不忘預告，跨年當天她會很閃耀、讓觀眾沒時間眨眼，「表演也會精彩到沒時間休息，看我表演前要先閉眼睛休息五秒，我會很閃唷。」

而阿Ken這次在台中主持跨年晚會，被問到要與「緋聞男友」尬場，安心亞秒回：「我們沒有緋聞」，她笑回兩人只是工作夥伴，至於日前她在羅志祥演唱會驚喜現身表演，她也說兩人之前沒一起表演過，能給大家驚喜很開心，有趣的是，當被問到與羅志祥曾傳過緋聞，安心亞幽默直呼：「沒有緋聞啦，（話題）還是回到阿Ken好了。」

