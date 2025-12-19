自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

40歲還在跳呼呼？安心亞霸氣回酸民 被問羅志祥緋聞「還是選阿Ken」

〔記者林欣穎／台北報導〕「臺北最High新年城─2026跨年晚會」今年由中視、中天轉播，今（19）日舉辦全卡司公開宣傳記者會，主持群中的黃豪平和夏和熙公布今年跨年晚會卡司完整名單，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞台。記者會現場安心亞、幻藍小熊出席受訪，安心亞表示會給觀眾帶來誠意滿滿的表演，而日前她唱耶誕城被酸「40歲了還在呼呼」，她也做出回應了。

安心亞睽違8年再登台北跨年表演。（記者胡舜翔攝）安心亞睽違8年再登台北跨年表演。（記者胡舜翔攝）

安心亞睽違8年再登台北跨年表演，透露音樂跟舞蹈會重新改編，「音樂會一路嗨到底，希望可以跟大家嗨到最後。」至於日前被網友酸一直唱《呼呼》，她則說自己不會太在意網友評論，「著重當下，蠻喜歡現在的狀態，沒有幫助的不會太在意。」安心亞也不忘預告，跨年當天她會很閃耀、讓觀眾沒時間眨眼，「表演也會精彩到沒時間休息，看我表演前要先閉眼睛休息五秒，我會很閃唷。」

而阿Ken這次在台中主持跨年晚會，被問到要與「緋聞男友」尬場，安心亞秒回：「我們沒有緋聞」，她笑回兩人只是工作夥伴，至於日前她在羅志祥演唱會驚喜現身表演，她也說兩人之前沒一起表演過，能給大家驚喜很開心，有趣的是，當被問到與羅志祥曾傳過緋聞，安心亞幽默直呼：「沒有緋聞啦，（話題）還是回到阿Ken好了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中