娛樂 音樂

「民歌之父」楊弦過世《鄉愁四韻》永流傳 遺作詩歌交融

楊弦（右三）驚傳過世，音樂作品將繼續傳唱。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌之父」楊弦驚傳過世，由於11月22日他才出現在大巨蛋參加「民歌大團圓」演唱會，因此傳出驟逝消息，讓民歌手及粉絲都很震驚，目前消息已獲證實，他的太太也正處理後事，他曾以余光中的詩作《鄉愁四韻》為詞譜成歌，並在1975年首次演唱，歷經50年，這首好歌繼續傳唱，楊弦雖離世，作品將永流傳。

楊弦用「以詩入歌」的方式譜曲，深受民眾喜愛。（資料照，中華音樂人交流協會提供）

楊弦出生於花蓮，大學和研究所都是念台大，1975年6月6日他在台北中山堂以「現代民謠創作演唱會」的名義開唱，也開啟了民歌發展，他用「以詩入歌」的方式譜曲，深受民眾喜愛。另外在中國六四天安門事件後，楊弦也寫了一系列的歌，像是《媽媽我們都是為了您》、《媽媽我餓了》、《抗暴謠》等，用歌曲抒發心情。

前幾個月暌違近50年，楊弦終於再次推出新專輯《鄉.旅.詩.歌》，這也成了他最後遺作，由於收錄歌曲的製作歷程橫跨數十年，可以聽見他從青壯年到老年的聲音變化，他還舉辦音樂分享會，與粉絲聊民歌時代的回憶點滴，還有新專輯的創作背景，他將余光中、瘂弦、席慕蓉、陳育虹和羅門等詩人作品譜寫成歌，吟唱出歲月變遷與詩歌交融的深刻情感。

