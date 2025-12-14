自由電子報
娛樂 最新消息

（有雷）《不良一族尋愛記》越線了！北鼻潑冰傷人畫面播出 Netflix急介入

北鼻（左）和轉學生亞莫初見面就爆發衝突。（翻攝自IG，合成圖）北鼻（左）和轉學生亞莫初見面就爆發衝突。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix日本戀綜《不良一族尋愛記》話題延燒，最新播出的第4集掀起巨大爭議，節目原本主打「直球戀愛＋衝突美學」，不料卻演變成「肢體爭議現場」；人氣成員北鼻（ユリア、Baby）一個動作，令話題從戀綜變成輿論風暴焦點。

以下有雷：

第4集最大變數，來自「轉學生」亞莫登場。身為舞孃的她，一亮相便以性感舞蹈搭配「潑水秀」炒熱氣氛，卻在表演過程中，三番兩次將水潑向北鼻，引發現場微妙氣氛。鏡頭可見北鼻逐漸沉下臉來，情緒明顯不悅。

「轉學生」亞莫（右）三番兩次將水潑到北鼻身上，令她極度不爽。（翻攝自IG）「轉學生」亞莫（右）三番兩次將水潑到北鼻身上，令她極度不爽。（翻攝自IG）

衝突真正引爆關鍵在亞莫自我介紹環節，當她詢問北鼻名字時，北鼻將手中的「冰塊水」直接潑向亞莫臉部，全場瞬間錯愕；亞莫當下強裝鎮定，但右臉出現傷痕，引來製作單位緊急介入，亞莫當日也無法再參與成員互動。

節目播出後，網友熱議相關畫面，輿論更分成兩派；一派認為亞莫先以潑水挑釁，「北鼻只是反擊」、「本來就是『不良系戀綜』，怎麼可能沒火藥味」；另一派抨擊北鼻失控「再怎樣都不該潑冰水」、「這不是節目效果，是傷害他人」。

面對風波，北鼻在節目中險些遭Netflix「退學」，事後意識到事情嚴重性，主動向亞莫道歉並承認行為不當，氣氛才稍微降溫。

然而，爭議並未因此平息，不少觀眾質疑製作單位是否放任衝突升級，甚至直言：「戀綜不是拿來拍霸凌的。」《不良一族尋愛記》標榜以「火爆、真性情」著稱，但一場「潑水變潑冰」的名場面足以讓觀眾思考節目界線。

