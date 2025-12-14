自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太哀傷！優雅坣娜肺腺癌最後病況難以想像 老公親爆：連眼睛也看不見

坣娜追思會主視覺。（猶台文化交流協會JTCA提供）坣娜追思會主視覺。（猶台文化交流協會JTCA提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手坣娜今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，老公薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為她舉行「IN LOVING MEMORY」追思會，會後受訪除了感謝台灣媒體：「很善良、友善，我會永遠記在心裡。」另外也首度揭露老婆癌症最後一年的病況，讓人聞之鼻酸。

薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）

坣娜過世之前，演藝圈其實很少人知道她罹患肺腺癌，今天她老公薛智偉談到：「她生病一段時間，不想讓人家知道，她一直優雅漂亮謹慎，所以大家不知道她的病。」

薛智偉談到老婆生前病況：「她最後一年很辛苦，聲音也沒有，話也說不出來，眼睛看不見，但我們天天睡同一張床，我們一定要在一起，我可以和她溝通，雖然她不會講話了，有時看不見我，但她的眼神、表情、小動作，不需要用話說，我就了解她的意思。」

薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）

追思會的壓軸，首度曝光了坣娜未發表的完整版單曲《我的愛情片》，這是獻給愛護坣娜的朋友與歌迷製作的「彩蛋」，另外薛智偉也分享坣娜入夢的情節，主要是他為了追思會準備演講稿，「我問她怎麼辦？我能感受到她說：『傻瓜，我跟你說不要辦追思會，既然辦了，你就把你真心講出來，不要背稿子。」薛智偉說，反正講稿也是AI修的，「AI像是面具，不是真的，把本性講出來就好。」因此他脫稿演出，最後決定不要看稿子。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中