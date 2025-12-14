太哀傷！優雅坣娜肺腺癌最後病況難以想像 老公親爆：連眼睛也看不見

坣娜追思會主視覺。（猶台文化交流協會JTCA提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手坣娜今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，老公薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為她舉行「IN LOVING MEMORY」追思會，會後受訪除了感謝台灣媒體：「很善良、友善，我會永遠記在心裡。」另外也首度揭露老婆癌症最後一年的病況，讓人聞之鼻酸。

薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）

坣娜過世之前，演藝圈其實很少人知道她罹患肺腺癌，今天她老公薛智偉談到：「她生病一段時間，不想讓人家知道，她一直優雅漂亮謹慎，所以大家不知道她的病。」

薛智偉談到老婆生前病況：「她最後一年很辛苦，聲音也沒有，話也說不出來，眼睛看不見，但我們天天睡同一張床，我們一定要在一起，我可以和她溝通，雖然她不會講話了，有時看不見我，但她的眼神、表情、小動作，不需要用話說，我就了解她的意思。」

薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）

追思會的壓軸，首度曝光了坣娜未發表的完整版單曲《我的愛情片》，這是獻給愛護坣娜的朋友與歌迷製作的「彩蛋」，另外薛智偉也分享坣娜入夢的情節，主要是他為了追思會準備演講稿，「我問她怎麼辦？我能感受到她說：『傻瓜，我跟你說不要辦追思會，既然辦了，你就把你真心講出來，不要背稿子。」薛智偉說，反正講稿也是AI修的，「AI像是面具，不是真的，把本性講出來就好。」因此他脫稿演出，最後決定不要看稿子。

