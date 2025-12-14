自由電子報
娛樂 最新消息

國台辦嗆台灣GDP不如中國 胡采蘋反酸文盲

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝自中媒）中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝自中媒）

〔娛樂頻道／綜合報導〕賴清德總統日前表示台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」，中國國台辦10日回嗆，今年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，「真不知賴清德哪裡來的自信。」對此，陸委會發言人梁文傑表示，台灣人均GDP已3萬8000美元，以人均來講，台灣還是遠勝中國。

財經網美胡采蘋今（14）日上午在臉書發文評論此事，她表示：「廣東1.26億人，山東、河南各1億人，江蘇、四川各8500萬人，河北7500萬人，湖南、浙江各6500萬人，安徽6000萬人，全中國人口超過台灣的省和自治區有25個，你好意思說『好幾個省份GDP超越台灣』？沒有25個省超越台灣，你好意思出來講嗎？」

胡采蘋進一步指出，上海2400萬人、北京2200萬人，人均GDP三萬美元，「我們台灣快4萬美元都沒在叫了，你喜迎明年成長率4%唄！卸世卸眾，國台辦的經濟學幾近文盲程度。」

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

總統日前接受《紐約時報》訪問時談及，中國目前經濟非常不好，希望中國國家主席習近平該考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題。」

國台辦發言人陳斌華則嗆聲說，今年以來中國主要經濟指標表現良好，前3季度，中國GDP超過101.5兆元，較去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，3個季度的成長量就達到台灣經濟總量8成以上，「今年全年台灣GDP不如大陸許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信。」

相關新聞：國台辦嗆台灣GDP不如中國！梁文傑：人均GDP還是遠勝中國

點圖放大header
點圖放大body

