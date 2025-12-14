自由電子報
娛樂 最新消息

送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？

資深名模包翠英曾罹患大腸癌3期。（記者王文麟攝）資深名模包翠英曾罹患大腸癌3期。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛志偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。

有抗癌經驗的資深名模包翠英，今也到坣娜追思會，她曾罹患大腸癌3期，在短短3個月內歷經14次化療跟49次放療，對於坣娜59歲就離開人間，她直呼：「坣娜太可惜了！」

包翠英談到：「坣娜生前很自律，很低調，我聽另外一個藝人講，她開私廚餐廳，得癌症，那時候說是肺腺癌，我也得了大腸癌，我從小聽到癌症就像被判死刑！雖然我現在OK（抗癌復原），但人生很脆弱，癌症依舊很恐怖，今天來看她，心情滿難過的。」另外包翠英提到：「她太年輕了，真的，每次看到癌症的新聞跑馬燈，心想下一個會不會是我呢？可惜了，一路好走，如果有另外一個世界，希望她平平安安。」

苗蔚蘭（左）談到曾與坣娜一起拍《風華大歌廳》。（記者王文麟攝）苗蔚蘭（左）談到曾與坣娜一起拍《風華大歌廳》。（記者王文麟攝）

資深演員苗天的女兒苗蔚蘭今天也來悼念坣娜，談到兩人曾一起拍戲《風華大歌廳》，讚坣娜：「她是非常用功的藝人，非常優雅，我很少參加追思會，但今天一定要來送最後一程，她常主動幫忙人家，是很善良的女孩。」對於坣娜罹癌，她事前完全不知道，直呼坣娜個性：「很低調，吞很多事的人。」

王宥忻（右）出席坣娜追思會。（記者王文麟攝）王宥忻（右）出席坣娜追思會。（記者王文麟攝）

另外王宥忻也來致意，談到對坣娜的印象就是：「做很多文化交流，她為公益、文化交流努力，給人感覺很優雅，都不知道她有病，見到她完全沒有病態，很佩服，她花很多心思在猶太文化的深耕上。」

點圖放大body

