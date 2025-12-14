自由電子報
娛樂 音樂

婁峻碩不藏了！暴雷「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝

婁峻碩昨晚登上 2025 新北歡樂耶誕城舞台演出。（翻攝自YouTube）婁峻碩昨晚登上 2025 新北歡樂耶誕城舞台演出。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今（14）晚間持續引爆新北市市民廣場，9組人氣歌手輪番登台，吸引大批歌迷到場朝聖。其中，婁峻碩不僅帶來多首高能量演出，演出後受訪更親口宣布焦凡凡懷上「男寶寶」，喜訊成為全場焦點。

婁峻碩演出後心情大好，親口透露焦凡凡懷男寶寶。（翻攝自YouTube）婁峻碩演出後心情大好，親口透露焦凡凡懷男寶寶。（翻攝自YouTube）

婁峻碩受訪時難掩興奮心情，笑說：「多了一個好兄弟！」坦言已經開始想像未來能和兒子一起做的事，至於寶寶小名則先賣關子，在外面先叫「寶寶」就好。他也透露，焦凡凡目前狀態相當不錯，是標準的「快樂媽媽」，反倒是自己比較緊張，擔心她懷孕期間又要忙跨年主持，會不會太累，身為準爸爸也提前進入備戰狀態。

他笑說最近滑社群，演算法幾乎被育兒資訊洗版，「一直推寶寶、奶瓶、育兒影片給我」，更自嘲相關人脈突然暴增，「高爾宣講很多，分享奶瓶、泡奶，瘦子給我一堆月嫂聯絡方式」，讓他笑喊現在什麼都不缺。至於新專輯進度，他坦言仍在「喊口號階段」，暫時不想給自己太大壓力，「現在這個階段想多享受一下還沒有小孩的時間，發專輯有點怕事，但就先立下一個宏願吧。」

高爾宣以《Do it all again》、《Good Evening》點燃氣氛。（翻攝自YouTube）高爾宣以《Do it all again》、《Good Evening》點燃氣氛。（翻攝自YouTube）

舞台上，婁峻碩一口氣帶來《No Rush》、《刀》、《鑰匙還你》、《不小心》、《一首歌》與《COLORFUL》等多首作品，節奏一路狂飆，現場瞬間化身大型派對，尖叫聲不斷。緊接登場的高爾宣OSN 以《Do it all again》、《Good Evening》點燃氣氛，再唱《最後一次》、《Used To》與《Without You》，並驚喜邀請好友王 ADEN 合作《Hold On》，兩人合體掀起全場高潮。

高爾宣驚喜邀請好友王 ADEN 合作《Hold On》。（翻攝自YouTube）高爾宣驚喜邀請好友王 ADEN 合作《Hold On》。（翻攝自YouTube）

