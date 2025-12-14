最佛心老闆！泰勒絲分紅62億獎金 卡車司機也領313萬

泰勒絲豪發獎金給工作人員。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕西洋天后泰勒絲（Taylor Swift）的時代巡演是史上最大型的世界巡迴演唱會之一，全球學者更討論起「泰勒絲經濟學」，演唱會收入可想而知一定也相當可觀。儘管這為泰勒絲賺進了大把的鈔票，不過她完全不吝嗇，竟為演唱會工作人員發出1.97億美元（約台幣62億元）的獎金，讓工作人員激動到痛哭。

泰勒絲全新紀錄片影集《The End of an Era》在Disney+上線，節目中紀錄了時代巡演的幕後故事，其中第二集「時代裡的魔法」就揭露了這一幕，迅速引來討論。

泰勒絲拿著一疊信封，要為演唱會工作人員帶來好消息。（翻攝自Disney+）

泰勒絲召集演唱會工作人員齊聚一堂，並將手上一張張卡片發送給現場人員，感謝說道：「我想跟你們說，巡演的這一站，比我做過的所有現場表演都還要難，你們都帶著興奮之情接下了任務，充滿好奇心，也展現了毅力，你們展現出來的精神，給予觀眾的，你們每一晚演出也都給予了我，巡演的表現非常好，感謝你們的辛苦付出。」

一聽到泰勒絲卡片內容，工作人員都激動摀住嘴。（翻攝自Disney+）

接著其中一名工作人員念出泰勒絲的卡片內容，「我們環遊了世界，就如同我們當初計劃的那樣，我們讓觀眾驚艷不已，但我們也想念家人，金錢不足以表達我的感激之情，但這裡有XXX美元來表達我的感激，愛你的泰勒絲。」一聽到金額，全部的工作人員都露出驚訝的表情，有些人彎腰、有些人摀臉，直呼「我愛你，這真的太瘋狂了」，泰勒絲更為他們獻上擁抱。時代巡演的卡車司機也透露，泰勒絲的父親也把支票交給司機們，「他也給我們看了泰勒絲的親筆信，真的太不可思議了。」

泰勒絲助理製作人打開信封，整個人傻住了。（翻攝自Disney+）

事後，影集中擷取新聞畫面，上面寫著「泰勒絲發放高達1.97億美元獎金給時代巡演的表演者和工作人員」、「泰勒絲發放獎金給工作人員驚喜」，卡車司機的部分，外媒則是報導每人獲得將10萬美金（約台幣313萬元）的獎金。

工作人員激動與泰勒斯擁抱。（翻攝自Disney+）

