羅志祥攻蛋邀來超大咖韓星 不忍當眾嗨喊「空幹啦」

小豬特別邀請南韓火辣DJ SODA合作演出。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲舞王「小豬」羅志祥第七度攻蛋，今晚在小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」。他在台上二度喊卡，先是不小心忘記走位跟歌迷道歉，隨後看到歌迷顧著撿地上的紙花又嗆聲：「我在表演耶，每個都在撿紙花，我等你們撿完。」唱到《精武門》最後，小豬嗨到大喊「空幹啦」，搭配著爆破煙火做出「空幹」的動作，幽默自嘲嗨翻滿場觀眾。

今晚小豬特別邀請南韓火辣DJ SODA合作演出，他表示：「這是一場相當難得的合作機會，自己一直很希望能邀請DJ SODA一起演出，「真的非常開心，也非常激動。」DJ SODA連續6年獲得「最佳女DJ」票選亞洲冠軍，並在「全球 Top 100女DJ」榜單中名列前茅，足見她在國際間的高人氣與影響力。

火辣的SODA穿著短版小可愛搭配黑色熱褲性感登場，帶來將近10分鐘的DJ秀，小豬介紹她登場，兩人更一起俏皮熱舞並相擁，帶領全場觀眾一起隨著音樂搖擺。

