「冬至」日月雙星交輝！12星座「財福雙收」靠這招…

冬至這天開始，太陽、月亮、金星、火星都將陸續進入摩羯座，星象會獎勵務實、有毅力、有耐心、責任感強大的人們。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕對東方曆法而言，「冬至」這天是轉運、換新運的最佳時間點，但對西方曆法來說，其實從12月21日冬至這天開始，太陽、月亮、金星、火星都將陸續進入摩羯座，星象專家塔妮婭老師一語道破「轉運心法」，「星象會獎勵務實、有毅力、有耐心、責任感強大的人們，前面的辛苦插秧播種，現在將感受到收穫果實的美好時刻。」塔妮婭提醒想要增強財富、貴人、名望、愛情或貴人運勢的星友們，更應趁勢抓住這股堅毅的力量，及早布局，為接下來的2026年設定一個穩健的目標計畫。

♈牡羊座

．星象影響：事業表現嶄露頭角，更上一層樓。

．轉運祕法：花點心思保養臉部肌膚，打亮光明前程。

♉金牛座

．星象影響：高等教育或跨界領域裡得到成就。

．轉運祕法：計畫一趟長途旅行增強貴人運勢。

♊雙子座：

．星象影響：偏財運與金融投資項目看漲。

．轉運祕法：參加商業交流或業界聚會，增加財運。

♋巨蟹座

．星象影響：獲得安全且穩定的長久關係。

．轉運祕法：重新打理外在形象、贏得好人緣。

♌獅子座

．星象影響：日常生活與工作環境融洽有樂趣。

．轉運祕法：享受美食與居家美化開啟好運能量。

♍處女座

．星象影響：在玩樂與創作中找到價值和成就。

．轉運祕法：安排娛樂運動或參加派對啟動桃花磁場。

♍天秤座

．星象影響：家庭生活和諧穩定或擁有不動產。

．轉運祕法：親自下廚與家人共享創造財富能量。

♏天蠍座

．星象影響：人際關係中得到尊重與實質幫助。

．轉運祕法：報名實務運用的課程增加名氣與人脈。

♐射手座

．星象影響：擁有穩定而豐富的物質享受。

．轉運祕法：透過實際的行動付出與正財運對頻。

♑摩羯座

．星象影響：改變外在形象與社會地位提高。

．轉運祕法：展現出溫情和柔軟的一面招來新契機。

♒水瓶座

．星象影響：直覺力和靈性成長大躍進。

．轉運祕法：寫日記或畫畫創作得到啟示和方向。

♓雙魚座

．星象影響：社群團體與志同道合的連結實現理想。

．轉運祕法：多出席社交或公益活動強化事業運。

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

