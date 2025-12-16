（獨家）民歌之父楊弦嘆「生死離聚如幻境」 過世日期誤傳遺孀發聲更正

楊弦驟逝，音樂界紛紛悼念。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌之父」楊弦11月22日才剛登上大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，不到一個月的時間，驚傳他在14日驟逝，享壽75歲，原本外界誤傳他是13日過世，但遺孀Lydia今澄清，他是在12月12日送進醫院，沒想到14日中午就離開人世，楊弦信奉藏傳佛教，家屬已為他安排追思誦經祝念。

楊弦太太Lydia談到：「感謝大家的關心、惦念與祝福。我的先生，楊弦先生，於12 月12 日（上週五）入院，並於 12 月14 日（週日中午）平靜離世。近日於 Google、維基及部分媒體網路平台，流傳其於週六離世的說法，與實際情況略有出入，特此溫柔更正；亦懇請協助註記正確時間，敬請見諒。」

楊弦（右）上個月在大巨蛋演出，還和許景淳自拍留念。（翻攝自臉書）

另外楊弦太太表示：「近日仍有親友關心，欲與他聯繫演唱、出版等事宜，在此一併說明，很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。我與家人已為楊弦安排追思誦經祝念，後續治喪與追思相關事宜，將於適當時機再行敬告各位親朋好友。謝謝大家對楊弦的關愛與惦念。願他安住光明與慈悲之中，心安自在；也願大家平安、健康、喜樂。」4年前楊弦曾發生缺血性腦中風，儘管家屬未多作說明驟逝原因，但近日天氣多變，有可能是舊疾復發連帶影響。

楊弦（左）曾上許景淳電台節目，事後談到生死皆如幻境。（翻攝自臉書）

今年6月楊弦曾去上許景淳主持的電台節目《景淳的生命花園》，事後談到：「當時景淳要我寫一個字來表達人生，我想了一下，就寫了『圓』這個字，感覺就是一切圓滿的意思，不論命運好壞，生死離聚，皆如幻境一般。」據了解，許景淳和楊弦夫婦都有不錯交情，上個月唱完大巨蛋演唱會，楊弦還曾和許景淳一起在場館自拍留念。

