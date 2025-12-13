自由電子報
娛樂 最新消息

Ozone耶誕城彩排滑倒！出道3年被問「買車買房」爆笑反應曝

Ozone今年是第四次參加耶誕城表演。（記者王文麟攝）Ozone今年是第四次參加耶誕城表演。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」今（13）日晚間登場，稍早「MIXER」麋先生打頭陣開唱，薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬、陳漢典、小樂吳思賢緊接著登場，台下粉絲相當熱情紛紛尖叫；稍早Ozone在後台受訪，並提到成員子翔彩排時不慎滑倒，並幽默表示，等等上場如果有滑倒情況，還是會努力保持帥氣。

林煥鈞（左起）、周子翔、李哲言、周祖安、林佳辰、黃文廷稍早在後台受訪。（記者林欣穎攝）林煥鈞（左起）、周子翔、李哲言、周祖安、林佳辰、黃文廷稍早在後台受訪。（記者林欣穎攝）

Ozone今年是第四次參加耶誕城表演，文廷說前幾年比較緊張，這次有比較熟悉舞台了，哲言也說每年不管刮風下雨粉絲都會到場支持、非常厲害，因為有粉絲也讓他們相當安心。

成員們過去耶誕節都在工作中度過，今年首次玩交換禮物，透露主題是搞笑、整人，已經有拍成影片，之後會再曝光分享給粉絲；Ozone今年跨年在淡水、花蓮都有表演，明年會陸續出單曲，如今出道已經3年多，被問有沒有買車買房？他們則說離目標還很遠，會繼續「向前（錢）看」。

薛恩演唱《LEVEL UP》、《別離開》。（記者王文麟攝）薛恩演唱《LEVEL UP》、《別離開》。（記者王文麟攝）

薛恩演唱《LEVEL UP》、《別離開》；《原子少年2》冠軍團F.F.O則帶來《你那麼可愛》、《管不住自己》活潑唱跳帶來精彩表演，李東軒則連唱四首《全部都是你》、《32》、《糾結了》、《其實我…》。芒果醬則依序帶來《抱歉》、《九彎十八拐》、《我不想工作aka我會中樂透》、《我喜歡你》等歌曲，主唱郭佐治還說自己特地燙捲頭髮，直呼很開心能在耶誕城表演；陳漢典稍早則以《我不會跳》熱情開跳。

陳漢典稍早則以《我不會跳》熱情開跳。（記者王文麟攝）陳漢典稍早則以《我不會跳》熱情開跳。（記者王文麟攝）

《原子少年2》冠軍團F.F.O則帶來《你那麼可愛》、《管不住自己》活潑唱跳帶來精彩表演。（記者王文麟攝）《原子少年2》冠軍團F.F.O則帶來《你那麼可愛》、《管不住自己》活潑唱跳帶來精彩表演。（記者王文麟攝）

今晚表演依序是糜先生、薛恩、F.F.O、李東軒、Mango Jump芒果醬、陳漢典、小樂吳思賢、Ozone、安心亞，壓軸則是韋禮安獻唱，活動兩日將於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平台」等平臺同步Live實況轉播。

