娛樂 最新消息

耶誕城現雨衣海！麋先生打頭陣「唱到撐傘」被淋濕

金曲樂團「MIXER」麋先生打頭陣開唱。（記者王文麟攝）金曲樂團「MIXER」麋先生打頭陣開唱。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」今（13）日晚間登場，稍早金曲樂團MIXER」麋先生打頭陣開唱，帶來5首歌曲，不過今天傍晚就開始下起毛毛雨，隨著入夜雨勢漸大，主唱聖皓還唱到撐傘。

現場民眾紛紛穿起雨衣，熱情不減。（翻攝自YT）現場民眾紛紛穿起雨衣，熱情不減。（翻攝自YT）

樂團糜先生帶來《壞蛋》、《天生寂寞》、《都是浪漫害的》、《去飛翔》、《嗜愛動物》等歌，唱第一首時還可以看到他熱力跟隨節奏擺動，後面就默默撐起傘，現場的民眾們也被拍到穿著雨衣的畫面，場面頗壯觀。糜先生開心表示，很榮幸受邀來表演，並要大家保重身體、不要感冒。而在糜先生演唱到最後一首歌時，雨已經漸停。

金曲樂團「MIXER」麋先生打頭陣開唱。（記者王文麟攝）金曲樂團「MIXER」麋先生打頭陣開唱。（記者王文麟攝）

今晚表演依序是糜先生、薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬Mango Jump、小樂 吳思賢、Ozone、安心亞，壓軸則是韋禮安獻唱，活動兩日將於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平台」等平臺同步Live實況轉播。

