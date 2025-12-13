少時Tiffany爆假戲真做！熱戀卞耀漢1年 經紀公司認：以結婚為前提交往

Tiffany認戀卞耀漢，兩人以結婚為前提交往。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國演藝圈再傳喜訊！少女時代成員 Tiffany 被爆與實力派演員卞耀漢好事近了，兩人因合作韓劇《逆貧大叔》擦出火花，低調交往超過一年，近日更傳出將於明年秋天舉行婚禮。對此，卞耀漢所屬經紀公司也鬆口證實戀情，直言：「是以結婚為前提在交往。」

根據韓媒《日間體育》報導，Tiffany 與卞耀漢在 2024 年合作《逆貧大叔》，劇中不乏浪漫對手戲，兩人也因此假戲真做。即使各自工作行程滿檔，仍彼此體諒、相互支持，感情建立在高度信任之上，進而認真思考攜手共度未來。

針對外界盛傳明年秋天完婚，卞耀漢經紀公司回應：「兩位目前正在認真交往，並以結婚為目標。雖然婚禮還沒有具體的安排，但他們承諾一旦做出決定，會第一時間通知粉絲。」消息一出，也讓粉絲又驚又喜。

回顧兩人的合作緣分，Tiffany 曾分享拍戲時的感受，坦言自己原本就是卞耀漢的粉絲，「我原本就是卞耀漢的超級粉絲，但在片場見到他時，他就像獨角獸一樣，是一個非常熱情的人，我也盡可能吸收他的能量並從中學習。」而卞耀漢也甜甜回應：「蒂芬妮是我的英文老師。在拍攝現場我非常依賴她。」

卞耀漢 2011 年出道，演過《監視者們》、《未生》、《陽光先生》等多部代表作，並以《韓山島海戰》拿下青龍電影獎與大鐘賞最佳男配角；Tiffany 則在 2007 年以少女時代成員身分出道。若婚訊成真，她也將成為少女時代首位步入婚姻的成員，喜事備受矚目。

