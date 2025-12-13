自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

少時Tiffany爆假戲真做！熱戀卞耀漢1年 經紀公司認：以結婚為前提交往

Tiffany認戀卞耀漢，兩人以結婚為前提交往。（翻攝自Instagram）Tiffany認戀卞耀漢，兩人以結婚為前提交往。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國演藝圈再傳喜訊！少女時代成員 Tiffany 被爆與實力派演員卞耀漢好事近了，兩人因合作韓劇《逆貧大叔》擦出火花，低調交往超過一年，近日更傳出將於明年秋天舉行婚禮。對此，卞耀漢所屬經紀公司也鬆口證實戀情，直言：「是以結婚為前提在交往。」

根據韓媒《日間體育》報導，Tiffany 與卞耀漢在 2024 年合作《逆貧大叔》，劇中不乏浪漫對手戲，兩人也因此假戲真做。即使各自工作行程滿檔，仍彼此體諒、相互支持，感情建立在高度信任之上，進而認真思考攜手共度未來。

卞耀漢和Tiffany以結婚為前提交往。（翻攝自Instagram）卞耀漢和Tiffany以結婚為前提交往。（翻攝自Instagram）

針對外界盛傳明年秋天完婚，卞耀漢經紀公司回應：「兩位目前正在認真交往，並以結婚為目標。雖然婚禮還沒有具體的安排，但他們承諾一旦做出決定，會第一時間通知粉絲。」消息一出，也讓粉絲又驚又喜。

回顧兩人的合作緣分，Tiffany 曾分享拍戲時的感受，坦言自己原本就是卞耀漢的粉絲，「我原本就是卞耀漢的超級粉絲，但在片場見到他時，他就像獨角獸一樣，是一個非常熱情的人，我也盡可能吸收他的能量並從中學習。」而卞耀漢也甜甜回應：「蒂芬妮是我的英文老師。在拍攝現場我非常依賴她。」

卞耀漢 2011 年出道，演過《監視者們》、《未生》、《陽光先生》等多部代表作，並以《韓山島海戰》拿下青龍電影獎與大鐘賞最佳男配角；Tiffany 則在 2007 年以少女時代成員身分出道。若婚訊成真，她也將成為少女時代首位步入婚姻的成員，喜事備受矚目。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中