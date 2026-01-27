自由電子報
娛樂 日韓

85歲資深女星傳痛毆經紀人 本尊親自發聲喊冤

85歲日本資深女星黛薇夫人，去年接連傳出向餐廳員工施暴、在醫院對女經紀人拳打腳踢，遭日本警視廳函送檢方偵辦。85歲日本資深女星黛薇夫人，去年接連傳出向餐廳員工施暴、在醫院對女經紀人拳打腳踢，遭日本警視廳函送檢方偵辦。

〔記者馮亦寧／綜合報導〕85歲日本資深女星黛薇夫人（本名：黛薇蘇卡諾）是印尼前總統蘇卡諾的遺孀，同時也活躍於日本演藝圈。去年接連傳出她向餐廳員工施暴、在醫院對女經紀人拳打腳踢，遭日本警視廳函送檢方偵辦。對此，黛薇夫人昨（26）日本尊親上火線發聲。

去年黛薇夫人2月傳出在餐廳向服務生施暴，10月則涉嫌毆打女經紀人。根據日本媒體報導，黛薇夫人去年10月由於愛犬離世，她趕赴動物醫院後質問醫護人員，女經紀人試圖調解未果，反遭毆打，之後該名經紀人即從黛薇夫人公司離職。

黛薇夫人透過社群親上火線發聲，強調自己從未使用暴力。（翻攝自IG）黛薇夫人透過社群親上火線發聲，強調自己從未使用暴力。（翻攝自IG）

昨（26）黛薇夫人透過社群親上火線發聲，強調自己從未使用暴力，更斥責警方在缺乏證據的狀況下採取行動，造成媒體未充分查證即大肆報導，她深感錯愕與困惑。

黛薇夫人表示，針對此次爭端，她深感惶恐與歉意，但也覺得有必要出面為自己說明立場，她主動要求動物醫院公開監視器畫面，也說明事發經過。黛薇夫人指自己當天出席重要工作餐敘，得知愛犬狀況不佳急赴動物醫院，並非外界所言情緒失控。

針對經紀人離職，黛薇夫人指出，當下她認為經紀人無法徹底保護自己，故無法再給予信賴，才會主動勸對方離職。而餐廳事件，黛薇夫人也有說法，她聲稱自己只是往牆壁扔濕毛巾及筷架並未對任何人動手，卻構成傷害罪，大肆喊冤。

黛薇夫人堪稱藝界首富，早前她曾嫁印尼前總統蘇卡諾，富甲一方。（翻攝自IG）黛薇夫人堪稱藝界首富，早前她曾嫁印尼前總統蘇卡諾，富甲一方。（翻攝自IG）

黛薇夫人認為自己單方面被以傷害罪定調，多項工作也因此被取消，但儘管內心難以接受，她仍選擇沉默至今，怎料這次再度被以傷害罪報導，令她感到十分失望，也對日本警方的處理方式非常不滿，因此，她已與律師研擬對澀谷警署及代代木警署提起訴訟。

黛薇夫人堪稱藝界首富，早前她曾嫁印尼前總統蘇卡諾，富甲一方身價被估上千億日幣，在東京都心內擁許多豪宅，平日更是錦衣玉食，直言無諱的風格，再加上偶爾不食人間煙火的發言，成為很受歡迎的來賓。

