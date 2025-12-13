自由電子報
娛樂 最新消息

強碰《鬼滅》《動物方城市2》突圍！法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》搶進金球獎門票

安錫觀眾票選冠軍《小雨愛蜜莉》被視為今年獎季最令人期待的動畫電影。（原創娛樂提供）安錫觀眾票選冠軍《小雨愛蜜莉》被視為今年獎季最令人期待的動畫電影。（原創娛樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕法國獨立手繪動畫《小雨愛蜜莉》在《動物方城市2》、《Kpop獵魔女團》、《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》等強檔動畫環伺的競爭下，逆勢突圍角逐第83屆金球獎最佳動畫。電影自坎城影展亮相後一路締造佳績，陸續拿下安錫影展觀眾票選獎、洛杉磯影評人協會最佳動畫片，被視為本屆獎季最具話題的獨立動畫之一。

《小雨愛蜜莉》改編自比利時作家艾蜜莉諾彤的半自傳小說《管子的異想世界》，以3歲女孩「愛蜜莉」的視角展開，描繪她在日本度過的早年時光。故事從她相信自己是「世界的神」開始，直到兩歲多「甦醒」般地開始理解語言、體會情緒；3歲後，第一次接觸恐懼與失落，也第一次感受到生命的重量，從神性墜入人性的一刻，成為她成長中最深刻的印記。

《小雨愛蜜莉》從3歲女孩視角描繪在日生活童年。（原創娛樂提供）《小雨愛蜜莉》從3歲女孩視角描繪在日生活童年。（原創娛樂提供）

電影以細膩手繪風格捕捉孩童視角的微妙感受，讓成人觀眾得以重新凝視被遺忘的童年裂縫。除了在安錫影展拿下最高票選肯定，作品於台中動畫影展放映時也讓許多觀眾紅了眼眶。監製Eddine Noël分享原著作者在海外首映時的反應——艾蜜莉諾彤在座位上沉默許久，回頭時已滿臉淚水，她說：「電影讓我塵封已久的童年回憶重新活了過來。」

值得關注的是，本片由梅里斯瓦利德與韓良疇首次共同執導。兩人以「不是兒童動畫，而是成人視角的童年故事」為方向撰寫劇本，同時嚴格貼近幼兒觀看世界的方式。他們表示，創作時將鏡頭放在兩歲半孩子的視線高度，透過「呼吸、觸碰、環境色彩」傳達愛蜜莉的情緒起伏，藉此展現獨立動畫創作者難能可貴的生命力。

《小雨愛蜜莉》講述女孩與家庭幫傭的深厚情誼。（原創娛樂提供）《小雨愛蜜莉》講述女孩與家庭幫傭的深厚情誼。（原創娛樂提供）

故事聚焦於愛蜜莉3歲那年的成長旅程：一次與巧克力的奇妙邂逅，開啟她對世界的好奇；她與溫柔的幫傭西尾小姐建立深厚情誼，伴隨四季更迭，在日常與自然的細語中，她開始感受愛與失落，以及隱伏在家庭背景下的情感波動。戰後日本的異鄉生活如雨般柔軟，也悄悄滲入她尚未能完全理解的內心世界。

《小雨愛蜜莉》將於2026年3月在台上映，後續除了有望在獎季大放異彩，也勢必成為明年動畫市場最受矚目的獨立新作。

