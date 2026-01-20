自由電子報
娛樂 電影

告別爛片之王！71歲成龍《捕風追影》飆戲梁家輝 創近年最強好評

〔記者許世穎／綜合報導〕由成龍、梁家輝暌違20年再度合作的犯罪動作電影《捕風追影》以2007年港片《跟蹤》為基礎重新改編，在原有劇本架構上大幅升級製作規模，描繪一場警方實戰經驗正面迎戰高科技犯罪集團的極限博弈。電影昨確定將在台上映，昨同步曝光氣勢磅礡的「狼煙再起」版預告，揭開兩人正邪對決的序幕。

成龍（左）和老搭檔梁家輝暌違20年再度合作《捕風追影》。（鴻聯國際提供）成龍（左）和老搭檔梁家輝暌違20年再度合作《捕風追影》。（鴻聯國際提供）

《捕風追影》將原版《跟蹤》全面升級，加入AI監控、天眼系統、加密貨幣等當代科技元素，題材緊扣當代社會對科技失控與犯罪進化的集體焦慮。預告一開場即以真實爆破的大場面強勢登場，緊接而來的是高密度動作戲碼輪番上陣，呈現一場老派實戰跟蹤術與高科技潮流犯罪的緊繃節奏。

成龍靠《捕風追影》洗刷爛片王稱號。（鴻聯國際提供）成龍靠《捕風追影》洗刷爛片王稱號。（鴻聯國際提供）

已屆71歲高齡的成龍，近年演出不少評價欠佳的電影，甚至被認為拍攝不少爛片，此次再度「真打」回歸大銀幕，親身上陣多場高強度動作戲，正式告別「爛片之王」，創下他近年演出最高評價。片中他更首度與當紅男團 SEVENTEEN 成員文俊輝上演近身對打戲碼，新舊世代正面交鋒，讓動作層次與戲劇張力全面升級。

梁家輝在《捕風追影》挑戰原版《跟蹤》同一角色。（鴻聯國際提供）梁家輝在《捕風追影》挑戰原版《跟蹤》同一角色。（鴻聯國際提供）

曾於《跟蹤》詮釋大反派的梁家輝，這次再度詮釋原作中的同一角色（名字、設定都有更動），同時也是他和成龍繼《神話》後，暌違20年再度合作，老友過招，火花十足。日前成龍也已公開表示，《捕風追影》並非單一計畫，而是具備延伸發展的系列潛力，未來不排除拍攝續集。對此，梁家輝也直言願意一路陪著成龍「打下去」。

《捕風追影》預計3月在台上映，更多官方消息請洽鴻聯國際粉絲專頁。

《捕風追影》「近期隆重獻映」預告：

