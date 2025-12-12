自由電子報
娛樂 電影

《阿凡達》神導攜手怪奇比莉！溫柔重擊巡迴演唱會3D電影首曝預告

〔記者許世穎／綜合報導〕由《阿凡達》系列、《鐵達尼號》金獎導演詹姆斯柯麥隆及怪奇比莉攜手執導的演唱會電影《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》近日曝光首支預告，該片拍攝於怪奇比莉售罄的世界巡迴演唱會期間，將這位當代最受讚譽和最成功的創作歌手突破性的全新演唱會震撼體驗帶上大銀幕，透過沉浸式3D呈現。

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》曝光首支預告。（翻攝自X）《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》曝光首支預告。（翻攝自X）

怪奇比莉改寫了音樂，柯麥隆則改變了電影，兩人聯手打造演唱會的全新震撼體驗，並以3D效果讓觀眾身歷其境。柯麥隆在預告中表示，「沒有人以如此的規模拍攝過演唱會電影」，並稱「我們使用了前所未有的技術拍攝」。他也詢問怪奇比莉在巡演過程中是否「帶著許多痛苦」。

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》由金獎導演詹姆斯柯麥隆（左）及怪奇比莉攜手執導。（UIP提供）《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》由金獎導演詹姆斯柯麥隆（左）及怪奇比莉攜手執導。（UIP提供）

2023年怪奇比莉也曾推出演唱會電影《Live at the O2》，但當時僅限量上映，如今她將鎖定IMAX、大銀幕及其他影院，以更大規模呈現這場盛事。《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》將於2026年3月20日在全球戲院上映。

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》預告片：

