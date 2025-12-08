自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌

立威廉近來突被診斷出罹患第二期甲狀腺癌。（翻攝自微博）立威廉近來突被診斷出罹患第二期甲狀腺癌。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲立威廉過去演出偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，他向來以陽光健康形象著稱，近來突被診斷出罹患第二期甲狀腺癌，看到報告的瞬間，只覺得眼前發黑，腦中全是「天要塌了」的感覺，甚至悲觀到問自己：「能不能看到我女兒長大？」

據《聯合報》報導，立威廉7、8月帶妻女旅行回到新加坡後，出現腰痠背痛，原以為只是小毛病，做了檢查卻沒找到原因。醫師建議進一步做全身健檢，結果MRI意外發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤。接下來的等待期讓立威廉心情忐忑，9月一次動了兩刀，分別切除3公分與1.1公分腫瘤，他說：「目前應該說99%已切除腫瘤，但就怕擴散，肺部已照出有結節。」因此後續治療與每月吃藥都不能漏。

立威廉因擔心放射治療的輻射影響家人，還特地搬到名下空房獨居，像重新過一次疫情隔離生活，他這半年陸續治療加住私人醫院，光醫療費就花了約台幣400萬元。經紀人透露，立威廉第一次動刀時心情仍算輕鬆，還點龍蝦、牛排當餐；但第二次手術後只能喝流質、吃清淡食物，短短時間瘦了3公斤。雖然未來得持續追蹤一輩子，但立威廉仍保持樂觀，他說：「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中