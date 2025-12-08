演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌

立威廉近來突被診斷出罹患第二期甲狀腺癌。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲立威廉過去演出偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，他向來以陽光健康形象著稱，近來突被診斷出罹患第二期甲狀腺癌，看到報告的瞬間，只覺得眼前發黑，腦中全是「天要塌了」的感覺，甚至悲觀到問自己：「能不能看到我女兒長大？」

據《聯合報》報導，立威廉7、8月帶妻女旅行回到新加坡後，出現腰痠背痛，原以為只是小毛病，做了檢查卻沒找到原因。醫師建議進一步做全身健檢，結果MRI意外發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤。接下來的等待期讓立威廉心情忐忑，9月一次動了兩刀，分別切除3公分與1.1公分腫瘤，他說：「目前應該說99%已切除腫瘤，但就怕擴散，肺部已照出有結節。」因此後續治療與每月吃藥都不能漏。

立威廉因擔心放射治療的輻射影響家人，還特地搬到名下空房獨居，像重新過一次疫情隔離生活，他這半年陸續治療加住私人醫院，光醫療費就花了約台幣400萬元。經紀人透露，立威廉第一次動刀時心情仍算輕鬆，還點龍蝦、牛排當餐；但第二次手術後只能喝流質、吃清淡食物，短短時間瘦了3公斤。雖然未來得持續追蹤一輩子，但立威廉仍保持樂觀，他說：「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此。」

