瘋狂女粉絲違反保護令被羈押進監獄 曹雅雯身心俱疲回應了

台語歌后曹雅雯（圖）遭來自新加坡的劉姓狂粉騷擾多時。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭來自新加坡的劉姓狂粉騷擾多時，由於該名粉絲再次違反保護令，已經被羈押進監獄。對此，曹雅雯委請律師做出5點聲明回應，期待事件能早日落幕。

儘管曹雅雯早已經申請到保護令，無奈該名狂粉的騷擾並沒有間斷，除了網路傳訊騷擾，甚至還會出現在曹雅雯公開的演出活動，讓她不堪其擾，現在傳出該名女子已被羈押進大寮監獄，曹雅雯終於能鬆一口氣，感慨表示：「感謝，我真的可以好好睡覺吃飯了。」

曹雅雯委請律師回應。（曹雅雯經紀人提供）

曹雅雯聲明如下：

一、新加坡籍劉炒玲小姐長期以來持續對曹女士進行各種騷擾行為，例如寄送大量充滿侮辱性字眼之電子郵件、於深夜多次撥打電話，甚至尾隨、跟蹤曹女士。上述行為已對曹女士士造成嚴重困擾，亦使曹女士之公開表演受到影響，間接損及其他歌迷之權益。

二、曹女士已於民國（下同）114年6月獲新北地方法院核發保護令，明確禁止劉妙玲小姐以各種方式騷擾曹女士。新北地方法院亦於同月對劉妙玲小姐以涉犯刑法恐嚇危安、強制等罪為有罪判決。爾後，劉妙玲小姐仍持續違反法院保護令，經台北地方法院於114年10月判處拘役伍拾日。

三、雖已遭法院多次為有罪判決，劉妙玲小姐仍持續滯留台灣，多次於曹女士公開活動場所出現、盯哨及企圖接近曹女士，顯示其蓄意無視保護令，並仗其外國身分在台持續侵害曹女士之法益及安全。所幸，在警方協助下，劉妙玲小姐據悉已於114年12月3日因再次違反保護令遭警方移送地檢署，並受羈押。

四、曹女士已正式委請本律師就劉妙玲小姐反覆、持續之騷擾行為再度提出刑事告訴，並請求司法機關依其屢次違法之事實予以相應制裁，儘速將其驅逐出境，以避免其再度違反法律、濫用社會資源，持續危害曹女士及社會大眾之安全。

五、最後，誠摯感謝社會各界、執法機關及相關部門對本事件的關心、支持與協助。

巖川國際法律事務所

馬承佑律師

