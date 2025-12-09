自由電子報
娛樂 音樂

（獨家）許志豪秘密舉辦「婚禮」 新娘正面照流出真的是她

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪與緋聞女友翁鈺鈞悄悄舉辦「婚禮」，照片流出獲得大票網友的祝福。對此許志豪昨晚受訪先打趣：「我就這麼結婚了，因為不想要驚動到親朋好友，感謝大家對我們的祝福。」隨後才解釋是主持的《超級紅人榜》邁向第700集，為了節目用心準備的驚喜橋段，「所有主持人跟評審都下去表演了，這不是應付了事。」請粉絲好好期待。

許志豪分享與翁鈺鈞的甜蜜合照。（許志豪提供）許志豪分享與翁鈺鈞的甜蜜合照。（許志豪提供）

許志豪首度公開與師妹翁鈺鈞在「婚禮」的幸福同框合照，他說：「我們在大家祝福的前提下，認真做了一段表演，感覺像是真的是結了一次婚。」對於跟翁鈺鈞的緋聞頻傳，許志豪早已經習慣，除了龍千玉跟王瑞霞等前輩都親自「拷問」他 ，現在就連媽媽都在懷疑，只是不敢說破。

許志豪打趣幫翁鈺鈞的媽媽按摩。（許志豪提供）許志豪打趣幫翁鈺鈞的媽媽按摩。（許志豪提供）

許志豪受訪表示：「我們就是順其自然啦，翁鈺鈞最近準備發片了，工作也是滿檔，我們其實都是開會比約會來得更多。」他目前手握《超級紅人榜》、《綜藝一級棒》以及《唱歌給你聽》共三個節目，每個禮拜光是錄影就要忙翻。

許志豪與師妹翁鈺鈞經常被送作堆。（許志豪提供）許志豪與師妹翁鈺鈞經常被送作堆。（許志豪提供）

許志豪更加碼分享與翁鈺鈞媽媽的照片，再次誇讚師妹真的非常孝順，他笑說：「鈺鈞非常貼心，她也時常買東西送給我的爸媽，我的家人都很喜歡她。」

