娛樂 最新消息

12/7～12/20生肖運勢一次看！冬水初凝「財氣、人脈、智慧」3收

大雪節氣中的「水氣」並非單指寒意，命理五行中，「水」主智、主潤、主藏，亦主財。（達志影像）大雪節氣中的「水氣」並非單指寒意，命理五行中，「水」主智、主潤、主藏，亦主財。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天迎來節氣「大雪」，台灣因地處亞熱帶、四面環海，冬日早晚受幅射冷卻效應影響，常讓人感覺又濕又凍，命理界氣質導師菲菲老師解釋，其實這個時節的「水氣」並非單指寒意，在命理五行中，水主智、主潤、主藏，亦主財，因此大雪之氣帶來的更是一種「靜中聚能、藏中生財」的流動之象。

在分析12生肖大雪節氣中的「運勢啟示」與「行動關鍵」之前，菲菲老師先說明大雪之「水」對命理能量轉化的正面影響。

 

【大雪節氣迎3吉兆】

1、智慧的水→思考開始深邃

人心的感受力提升，適合閱讀、整理、理解。許多答案會在靜心中浮現，不是外求，而是內見。

2、情感的水→連結重新調和

關係進入回溫期，懂得互相理解的人，會更靠近。這份柔軟，不是退讓，而是一種成熟的慈悲。

3、財氣的水→能量回收整合

金錢、工作與努力正在聚合成型。看似平靜，其實暗流湧動；越懂得沉著，越能積富。

 

【大雪節氣旺運5關鍵】

1、整體氣象｜讓生活慢下來。

早睡一點、少滑手機、吃頓好飯。這些小事，都在幫你的氣場補力。

2、財氣流動｜讓錢有方向。

大雪之財，重在「聚」不在「衝」。整理帳務、檢視支出、觀察而不急動，錢自然會聽話。

3、人際情感｜讓對話回歸真實。

冬氣柔軟，是修補關係的好時機。一句問候、一場真誠的對話，都是讓心清淨的富。

4、心靈修養｜給自己空白的時間。

泡茶、散步、靜坐十分鐘，讓腦有空間、氣有出口，靈感自然浮現。

5、事業能量｜把「收」做好，就是最好的「開」。

整理桌面、排清事項、理順合作，運勢就在秩序中轉旺。能藏，才能長久。

 

➤子鼠｜寒水旺氣，行動見功

．氣象運勢：冬水助勢，外在環境多變卻蘊含契機。事情雖多、壓力稍重，但能激發你的行動力與決斷力。若能調整步伐、明確目標，主動爭取會有亮眼成果。

．宜：開拓新計畫、理清方向。

．忌：衝動行事、忽略細節。

．轉運密碼：做中學、動中得。

 

➤丑牛｜靜養聚勢，厚積為福

．氣象運勢：冬水潤土，能量內收，適合整理與蓄能。近期步調放慢，不代表停滯，而是讓你穩住根基的過程。若能穩定節奏、收斂花費，將為明年打下厚實基礎。

．宜：進修充電、整頓財務。

．忌：急於突破、耗損元氣。

．轉運密碼：耐心是你的財富。

 

➤寅虎｜財氣轉旺，機運開啟

．氣象運勢：木得水生，財星漸旺，貴人運並起。會有新的提案、合作或資源出現，適合積極行動。 勇於展現才能、靈活應對，容易得到回報。

．宜：拓展副業、建立合作。

．忌：過度樂觀、冒然投資。

．轉運密碼：勇氣會開出富貴之花。

 

➤卯兔｜穩定為財，踏實為本

．氣象運勢：木旺得水潤，財氣穩中見實。這段時間的努力會開始看到成果。建議維持節奏、持續耕耘，不求快、但求穩。

．宜：收帳整合、提升專業。

．忌：懶散拖延、三心二意。

．轉運密碼：穩定就是力量。

 

➤辰龍｜聚氣自立，穩守成局

．氣象運勢：水潤土生，內在力量增強。這段時間會有重新掌握方向的感覺，適合整合團隊、強化自我。建立清晰原則，堅守信念，能穩中見進。

．宜：規劃新局、整合資源。

．忌：意氣之爭、急功近利。

．轉運密碼：信念是最好的護身符。

 

➤巳蛇｜靈感蘇醒，創意成財

．氣象運勢：火潛水旺，思緒靈動、直覺強烈。靈感湧現，適合提出新構想或展開新方向。建議將靈感化為行動，成果會超乎預期。

．宜：創作提案、開發企劃。

．忌：情緒過激、言語過火。

．轉運密碼：讓靈感成為你的引路燈。

 

➤午馬｜養心蓄勢，慢中有福

．氣象運勢：火弱得水調，心神漸穩、氣場柔和。 這是一段調整與沉澱的時間，放慢反而是前進。適合照顧身體、整理思緒，財運隨之回溫。

．宜：靜養、冥想、聚會。

．忌：過勞、熬夜、急躁。

．轉運密碼：靜下來，才聽得見機會的聲音。

 

➤未羊｜收心守財，穩步聚氣

．氣象運勢：土潤生財，收支需控，聚散皆在心。 金錢與人情壓力並行，但只要穩定節制即可化解。少承諾、多觀察，越冷靜越能看見真相。

．宜：整理帳務、規劃支出。

．忌：借貸投機、情緒用事。

．轉運密碼：留得穩，福自來。

 

➤申猴｜智慧生光，方向轉明

．氣象運勢：金生冬水，思維敏銳、判斷力提升。適合重新盤點計畫，舊事有新轉機。保持彈性，讓直覺與理性協作，會找到突破口。

．宜：閱讀學習、擬定策略。

．忌：猶豫不決、鑽牛角尖。

．轉運密碼：思考清晰，就是運勢清晰。

 

➤酉雞｜實力被見，穩定開花

．氣象運勢：金得水潤，外顯氣場強，表現受矚目。你的一言一行都在被觀察，是展現專業的好時機。若能謙虛應對、守住分寸，成果自然脫穎而出。

．宜：公開發表、專業展示。

．忌：自我膨脹、批評他人。

．轉運密碼：低調，是最高級的光。

 

➤戌狗｜合作聚福，共榮成事

．氣象運勢：土潤得助，夥伴運回升。適合建立聯盟或共同發展，互助中有機會。若能不吝於分享資源、共創成果，反而能開出更大財運。

．宜：協作共贏、建立信任。

．忌：獨行孤立、固執己見。

．轉運密碼：懂得分享，才叫富有。

 

➤亥豬｜責任成名，穩健得運

．氣象運勢：水旺成勢，名譽與信任運俱增。工作表現被看見，也容易被賦予新任務。以誠信與穩重應對，將開啟下一階段契機。

．宜：守信盡責、提升形象。

．忌：拖延怠惰、輕忽承諾。

 ．轉運密碼：誠意，是最強的招財符。

菲菲老師提醒，讓自己與時氣同行，才是旺運之道。（菲菲老師提供）菲菲老師提醒，讓自己與時氣同行，才是旺運之道。（菲菲老師提供） 

菲菲老師叮嚀，大雪，是一種智慧的「慢」，有時候，真正的前進，不是更快，而是更穩；真正的豐盛，也不是擁有更多，而是知道如何安放。當天地進入「藏氣」，人若能跟著「藏心」，財氣自然聚，關係自然順。

另外，這段時期最重要的，不是改變自己，而是讓自己與時氣同行。菲菲老師建議大家，「可以讓家變得明亮一點、讓話語柔和一點、讓心靜一點，那就是與天地同頻的修行。」願這個冬天，每個人都能找到屬於自己的那一份安穩與明朗，在柔光中聚氣，在靜水裡生春。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

