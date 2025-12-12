自由電子報
娛樂 電視

何如芸痛斷19年豪門婚！真實心聲曝光：一次就夠了

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如合作舞台劇《婚內失戀》，其中何如芸曾和美侖飯店董事王敏錡維持了近19年的「豪門婚姻」，期間經歷婚變、外遇與多年的離婚官司，她相當了解何為「婚內失戀」，感慨：「婚姻嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」

柯叔元（右）、何如芸詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚30年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

與何如芸飾演一對經營30年婚姻的柯叔元談及婚姻，也有感而發，「原本以為婚姻就是需要用心經營，後來發現婚姻更像是一場修行，必須體諒、信任、珍惜、以愛為前提，不據理力爭，這樣子人生應該就能夠沒有遺憾了。」

對於演出《婚內失戀》是否有讓自己對於婚姻有新的體悟，李玉璽表示「感到榮幸又覺得封箱可惜，再次接演是因為很喜歡這個劇本，人身在關係裡面時總會有些盲點，讓觀眾藉由演出的形式重新審視自己正在面臨的課題，以及自己究竟想要怎麼樣的關係，我覺得非常有意義！」

李玉璽（左）、項婕如詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚5年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

而項婕如繼戲劇《神之鄉》後再次與李玉璽搭檔，她表示算是又重新認識了彼此，「因為我們兩個人隔了一段時間，感覺都有所成長改變，跟第一次合作的時候很不一樣。這次是我第一次演繹已婚女子，很期待可以看見那些彼此還沒形成語言的隱性需求，而正在累積的小裂縫在兩人之間形成張力，可以透過互動去看兩個人如何在日常裡慢慢塑造彼此。」

《婚內失戀》2026 年 4 月 10 日至 4 月 26 日在水源劇場演出，12月16日中午正式啟售，購票請洽 OPENTIX 售票系統。

