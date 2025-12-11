憂媒體公審影響！邱軍酒駕撞死人不要國民法官參審 被法院駁回

藝人邱軍涉嫌酒駕撞死排班計程車司機後駕車逃逸，他以「媒體公審」恐影響國民法官心證，聲請不行國民參審，被基隆地院駁回。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕《運轉人生》原唱邱軍去年底涉嫌酒駕撞死排班的計程車司機後駕車逃逸，全案進入國民參審程序。邱軍已認罪，但主張當時多家媒體以聳動標題報導案件經過，甚至帶有情緒性字眼，有「未審先判」預斷之虞，聲請不行國民參審，但基隆地院裁定駁回，此裁定可抗告。

邱軍去年12月27日凌晨和女友、友人到基隆市某餐館狂灌啤酒、小米酒，他凌晨4點多開車載女友離開，在基隆市信一路撞上路邊的2 名計程車司機，致1死1傷，邱軍肇事逃逸2天後投案；基隆地檢署聲請羈押獲准，今年5月將他依酒駕致死等罪起訴，全案進入國民參審程序。

邱軍主張，他的職業引發關注，在本案偵查、羈押期間，有諸多和他行為有關或無關的偵辦內容遭到公開，媒體還用聳動標題、情緒性字眼描述犯罪情節，且針對他案發後持續工作的事項評論「冷血」、「當沒事」，造成媒體公審，激化公眾仇恨。

邱軍認為，有媒體描寫此案時，甚至用「衝撞系歌手真撞死運將」等極為諷刺的內容，加深公眾印象、對立及仇恨，若本案採用國民參審，難保國民法官不會在歷經10個月的新聞報導後，產生先入為主、有所偏頗之法感情，有未審先判之虞。他已自認罪，只爭執「量刑」，且檢察官舉證犯罪事實明確，因而聲請不行國民參審。

不過，基隆地院合議庭認為，因為社會各界高度關注「酒駕」議題，媒體才會在類似案例發生時進行報導，現今網路資訊傳遞快速，若非離群索居，均有機會接觸新聞報導，光以國民可能接觸新聞報導，就認定國民法官無法公平審判，是否意味，往後在媒體上報導的案件，都不適合進入司法審判了？關於新聞價值之判斷，應於新聞自由工具本質之合理範圍內，給予最大限度的保障，避免產生寒蟬效應。

至於邱軍主張認罪只爭執「量刑」，不需要採用國民參審。合議庭指出，他涉犯酒駕過失致死及肇逃，是國民自身或親友可能經歷或聽聞之事，該如何「論罪科刑」屬於國民關心事項，是具有重大意義之國民法官案件，並非完全沒有採用國民參審的必要；且依照實務審判經驗，本案只需2、3天就可以完成審理，國民法官也不難理解本案爭點，不會因為訴訟拖延導致被告權益受損。

