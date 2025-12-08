（影）被除名F4朱孝天大反擊！指控遭唱片公司高層「抹黑潑髒水」

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天主唱阿信聯手好友「周董」周杰倫，以及言承旭、吳建豪、周渝民合唱的新歌《恆星不忘Forever Forever》，MV在YouTube的點擊已突破1500萬次。由於包括新歌合唱，還有即將從12月19日起展開的巡演，都沒有朱孝天，對於自己「被除名」，朱孝天也不忍了，今（8日）透過直播回應，還指控自己被抹黑、潑髒水。

朱孝天對於被除名於F4，展開反擊。（翻攝自微博）

朱孝天表示，他和相信音樂沒有任何合約，在他拒絕了對方的3個要求後，就被單方面切斷聯繫。後期他也是看了新聞才知道自己已經被「退出」F4的巡演及新歌計畫，本來是以「集結大眾年少時期的美好回憶」為初衷的合體計畫，如今卻引起爭議。

對於被除名，朱孝天表示：「網路傳言有點混亂，我決定做出回應。」他表示：「這次活動我肯定不會參與，有些遺憾。F4承載了一代人記憶的符號，但從來不是由合約去契定的團體，對於他們三位的選擇，我表示理解，獻上我的祝福，也希望他們演出順利。」他還談到：「希望哪一天四個人意向一致時，就能真正給大家帶來一場青春服務，大家可以期待。」

朱孝天指稱自己遭抹黑、潑髒水。（翻攝自微博）

另外朱孝天點名極力促成F4合體的相信音樂高層主管，談到：「如果妳有不喜歡我或覺得我不適任演出，可以告訴我，可以配合，沒必要抹黑、潑髒水的方式。」他質疑對方，「我不太理解妳希望我做什麼，難道妳希望我暴跳如雷，感覺懊悔，趕快道歉，再被納入演出？我沒有這樣的想法，妳當初跑來希望集結大家年少美好回憶，可是現在妳也沒有做到，如果有什麼需要，我隨時開放的，都可以溝通，我就回歸我該做的事，麻煩妳高抬貴手。」對於朱孝天的反擊內容，記者求證相信音樂，目前尚未取得回應。

