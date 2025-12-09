自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

中職CP要結婚了！陳晨威求婚中信女神成功 告白啾啾：妳是我的一半

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿球員陳晨威去年參加棒球12強賽奪冠後，一舉一動更加受到關注，今年7月被爆出有新歡，對方是大他6歲的中信兄弟PS女孩啾啾，兩人事後大方認愛，今（9）日啾啾的網美好友黃文文在社群上曬出照片，透露啾啾答應陳晨威求婚。

陳晨威求婚啾啾成功。（翻攝自Threads）陳晨威求婚啾啾成功。（翻攝自Threads）

黃文文分享陳晨威求婚詞：「妳的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識妳、遇見妳，妳是我的一半，因為有妳才變成我們，所以，妳願意嫁給我嗎？」這番動人的求婚詞讓啾啾相當感動，見證一切的好友更熱淚盈眶。陳晨威、啾啾稍早也各自曬出一系列求婚照，陳晨威寫下：「Marry me」，啾啾則隔空在貼文甜喊：「Yes,I do.」

陳晨威掏出婚戒浪漫告白。（翻攝自Threads）陳晨威掏出婚戒浪漫告白。（翻攝自Threads）

陳晨威與啾啾爆出緋聞後大方認愛，如今求婚成功。（翻攝自Threads）陳晨威與啾啾爆出緋聞後大方認愛，如今求婚成功。（翻攝自Threads）

黃文文直呼好開心這場求婚成功的驚喜到啾啾了，「昨晚我真的看這些照片看了一整晚，大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福，快樂喲～」貼文曝光也引來廣大網友祝福，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌也祝賀：「恭喜才子佳人。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中