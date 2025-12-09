中職CP要結婚了！陳晨威求婚中信女神成功 告白啾啾：妳是我的一半

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿球員陳晨威去年參加棒球12強賽奪冠後，一舉一動更加受到關注，今年7月被爆出有新歡，對方是大他6歲的中信兄弟PS女孩啾啾，兩人事後大方認愛，今（9）日啾啾的網美好友黃文文在社群上曬出照片，透露啾啾答應陳晨威求婚。

陳晨威求婚啾啾成功。（翻攝自Threads）

黃文文分享陳晨威求婚詞：「妳的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識妳、遇見妳，妳是我的一半，因為有妳才變成我們，所以，妳願意嫁給我嗎？」這番動人的求婚詞讓啾啾相當感動，見證一切的好友更熱淚盈眶。陳晨威、啾啾稍早也各自曬出一系列求婚照，陳晨威寫下：「Marry me」，啾啾則隔空在貼文甜喊：「Yes,I do.」

請繼續往下閱讀...

陳晨威掏出婚戒浪漫告白。（翻攝自Threads）

陳晨威與啾啾爆出緋聞後大方認愛，如今求婚成功。（翻攝自Threads）

黃文文直呼好開心這場求婚成功的驚喜到啾啾了，「昨晚我真的看這些照片看了一整晚，大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福，快樂喲～」貼文曝光也引來廣大網友祝福，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌也祝賀：「恭喜才子佳人。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法