娛樂 電視

今年接連送走恩師和19歲摯愛！八點檔女星慟喊：真的很痛

〔記者蕭方綺／台北報導〕錦雯在民視八點檔《好運來》的角色個性分明、敢愛敢恨，深受觀眾喜愛。她透露這次進劇組合作超順、超開心，「不到最後一刻都會被劇本驚喜！」而她也笑說，拍戲時有一段讓她感到「幸福得很荒謬」的瞬間：「因為吳東諺在劇中叫我『媽媽』之後，白家綺竟然也跟著喊我『媽媽』，整個片場瞬間變成一家人，真的覺得暖到不行！」

白家綺（右）跟著吳東諺喊錦雯（左）「媽媽」。（民視提供）白家綺（右）跟著吳東諺喊錦雯（左）「媽媽」。（民視提供）

隨著劇情即將邁向尾聲，她心裡滿是不捨，事實上，2025年對錦雯來說，是刻骨銘心的一年。她含淚提到，自己的第一位潛水教練因口腔癌離世，陪伴19年的長毛臘腸皮皮也離開了，「那段時間真的很痛，但我還是硬著心把戲拍完。」

錦雯推薦去綠島海陸倒數跨年，寄張明信片給自己。（民視提供）錦雯推薦去綠島海陸倒數跨年，寄張明信片給自己。（民視提供）

然而錦雯也用自己的方式走過傷痛。她將在今年再次前往綠島，挑戰連續第六年的「海陸跨年」儀式，也就是12月31日晚間演出完直接搭船出海，11點半潛入海底，把寫給自己的祝福明信片投入海底郵筒，並在2026年零點回到陸地與大家倒數。她形容這是一年最重要的心靈清理，「超靈驗，願望實現率幾乎百分之九十九！」

錦雯籌備第六年的「海陸倒數」。（民視提供）錦雯籌備第六年的「海陸倒數」。（民視提供）

在戲劇拍攝與大海之間切換，她更深刻體悟人生無常、懂得珍惜當下：「生命真的很短，痛過也要繼續往前走。」

