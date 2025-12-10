自由電子報
娛樂 最新消息

竟是訂婚戒！強尼戴普「300日圓」玉米尾戒掀網熱議

《神鬼奇航》「傑克船長」強尼戴普應邀出席東京動漫展。（達志影像）《神鬼奇航》「傑克船長」強尼戴普應邀出席東京動漫展。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）已於7日在幕張展覽館圓滿閉幕，這一屆同樣是星光熠熠，許多好萊塢巨星都受邀前往會粉絲，像是《神鬼奇航》「傑克船長」的強尼戴普、漫威電影宇宙的「酷寒戰士」賽巴斯汀·史坦、《魔戒》「佛羅多」伊利亞伍德與「山姆」西恩艾斯汀、《雙面人魔》「漢尼拔」邁茲米克森，都讓動漫暨動畫迷驚喜不已！

強尼戴普出席閉幕式時，左手小指上一枚價值只有300日圓的玉米造型尾戒，在網路引爆話題。（達志影像）強尼戴普出席閉幕式時，左手小指上一枚價值只有300日圓的玉米造型尾戒，在網路引爆話題。（達志影像）

其中，又以強尼戴普的話題性延燒最久，他在出席閉幕式時，左手小指上佩戴著一枚價值只有300日圓的玉米造型尾戒，瞬間在網路引爆話題，有網友起底該款戒指是只有扭蛋才轉得到扭蛋玩具，讓不少動畫迷湧進該扭蛋公司官網留言，希望能量產。

留言釣出產品設計者Kanaiga親自留言：「這到底是怎麼回事？！這是在做夢嗎？」扭蛋公司Brightlink的員工也都十分與奮，沒想到在大明星滿手高檔的頂級珠寶戒指之中，竟會搭配小玉米戒指。據悉，這款戒指是「玉米訂婚戒指」系列中的一款，除了小玉米之外，還有玉米粒和爆米花款式，而從官方網站介紹可知，每枚戒指還會附贈原創的「玉米結婚證書」。

這款戒指是「玉米訂婚戒指」系列中的一款，每枚戒指還會附贈原創的「玉米結婚證書」。（達志影像）這款戒指是「玉米訂婚戒指」系列中的一款，每枚戒指還會附贈原創的「玉米結婚證書」。（達志影像）

製作商表示，由於該系列是4年前的舊作，目前在二手交易平台Mercari上，「小玉米訂婚戒二手價已飆升近20倍，最便宜也要5000日圓才買得到，讓不少《神鬼奇航》粉絲許願廠商能量產這款戒指，按讚數已累計18萬個讚，讓業者和設計者開始認真考慮小玉米戒指「重現江湖」的可行性。

