娛樂 星座

12月生肖運勢熱騰騰出爐 屬虎財運旺旺屬豬當心曖昧

12月生肖運勢熱騰騰出爐。（資料照，記者廖淑玲攝）12月生肖運勢熱騰騰出爐。（資料照，記者廖淑玲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年進入最後一個月，12月不但是2025年的句點，也將迎來2026年，既可能是完美的句點，也或許是未來的轉折。12生肖在這個月都有各自不同運勢，請對照自己的生肖，看看是否有哪些需要注意的事項。

【生肖鼠】

12月對屬鼠的人來說是事業發展的黃金時期，過去停滯或不被期待的工作，可能意外迎來轉機，並有機會獲得主管的重用。這段時間適合展現領導才能，在重要場合中發揮關鍵作用，職場地位可望獲得實質提升。

【生肖牛】

屬牛的人在12月貴人運強勢回溫，有望透過人脈開啟新財源，此外，在工作方面表現穩健，有機會接觸到更具發展性的專案。建議多參與產業交流，結識不同領域的朋友，擴大視野的同時也可能迎來合作契機。

【生肖虎】

本月屬虎的人偏財運大開，短期收益亮眼，大大緩解經濟壓力。在享受物質豐裕的同時，不妨適當犒賞自己，有助於保持好心情、激發更多工作動力。投資方面則需保持理謹慎理性，見好就收，以免得而復失。

【生肖兔】

屬兔的人12月是迎來桃花旺月，單身者有機會遇見心動對象，有伴侶者則感情更加甜蜜、穩固。但本月需特別注意法律文件的問題，處理文件時要格外仔細，重要合約建議請專業人士審閱協助，避免疏忽而帶來困擾。

【生肖龍】

本月屬龍的人「正財」運勢強勁，努力付出將獲得豐厚回報，過去長期累積的人脈資源開始發酵，帶來實際經濟效益，透過合理投資可獲得額外收入。建議把握加薪機會，但需要特別注意作息，維持工作與生活的平衡，避免過勞。

【生肖蛇】

屬蛇的人本月在溝通與協商方面表現尤其出色，特別適合商務洽談、拜訪與建立合作關係。憑藉出色的口才和應變能力，能輕鬆建立客戶信任，業績大幅提升，職場成績表現亮眼，甚至有升遷或加薪的機會。

【生肖馬】

生肖馬的人在12月將面臨較多挑戰，即使投入滿腔熱情，成果可能不如預期。建議調整策略，先放慢步伐避免硬衝，以穩為主，踏實做好本職工作。遇到困難時保持「耐心」，等待時機比強行突破更為明智。

【生肖羊】

12月對於屬羊的人來說，即將面臨人際關係考驗的一個月。需特別注意控制情緒，避免因言語不當引發矛盾、誤會。處理工作事務時要注意細節，避免大意，財務方面更要格外小心，勿輕信高利誘惑，冷靜判斷才能避免損失。

【生肖猴】

屬猴的人12月貴人運旺盛，事業發展順風順水。可能獲得有價值的投資訊息，但需自行過濾真偽，小心謹慎。本月適合多參加社交活動，有助於建立合作關係，發揮自身優勢，實現互利共贏。

【生肖雞】

12月屬雞的人愛情運甜蜜加溫，單身者有望遇上契合對象，穩定交往者感情持續升溫。不過要特別注意財務管理，容易因疏忽造成金錢損失，建議制定消費計劃，避免衝動購物以及不必要的開支。

【生肖狗】

本月屬狗的人財運平穩紮實，收入主要來自正財與勤懇工作，獎金福利按時到位，財富累積效果顯著。雖然累積速度不算快，但勝在穩定可靠，是踏實建構財富的好時間。

【生肖豬】

屬豬的人在12月各方面宜以「謹慎」為最高原則，無論是財務、感情或工作都需更加小心。工作中保持低調、感情上要避開曖昧不清的人事，遇到困難時不要硬扛，適時尋求協助，保持心態平和最重要。

☆民俗說法僅供參考☆

