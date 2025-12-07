自由電子報
娛樂 最新消息

陳都靈遭爆于朦朧第二 工作室突發2分鐘影片

陳都靈1993年10月18日出生於福建省廈門市，今年32歲。（翻攝自微博）陳都靈1993年10月18日出生於福建省廈門市，今年32歲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，事件延燒至今逾3個月，官方仍未公布明確死因，各種陰謀論持續發酵，近日又有多位國外靈媒加入爆料行列，並點名中國女星陳都靈疑為下一位受害者，甚至稱她已遭虐害離世。

陳都靈微博帳號5日公開一則2分鐘錄影影片，影片中陳都靈戴帽吃火鍋還玩刮刮樂，粉絲看了都說「陳都靈似乎瘦了不少」、「看起來少了笑容」、「整個人缺少元氣」，指她和過往神采飛揚判若兩人。

于朦朧墜樓身亡引發討論，大批網友認為案情不單純。（翻攝自微博）于朦朧墜樓身亡引發討論，大批網友認為案情不單純。（翻攝自微博）

于朦朧身亡至今疑點不斷，網路上甚至流傳與中共高層內鬥、演藝圈金流黑幕與獻祭等駭人內容的陰謀論。上月有粉絲翻出陳都靈過去直播畫面，質疑她外貌「與本人不符」，甚至稱她臉上出現類似「人皮面具」痕跡，懷疑已被「掉包」。

而陳都靈工作室日前為了滅火，特別在微博公開她12月完整行程表，反擊外界毫無根據謠言，強調她一切正常。

陳都靈1993年10月18日出生於福建省廈門市，今年32歲，畢業於南京航空航天大學機電學院飛行器製造與工程學系。

