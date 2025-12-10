自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

解套2026壓力來源…「雲朵心測」先翻身再求開運

「雲朵心測」檢視你的壓力源＆解方！（艾菲爾老師提供）（艾菲爾老師提供）「雲朵心測」檢視你的壓力源＆解方！（艾菲爾老師提供）（艾菲爾老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕面對年關將近，很多舊計畫、新計畫輪翻轟炸，最近的你，是否也感覺情緒像悶在胸口，說不上來的煩、說不出口的累？塔羅牌老師「艾菲爾」指出，流星雨的能量波動正在挑動內心深處的敏感處，而火星與土星的互動，使得「責任感」、「人際壓力」、「情緒累積」特別強烈，仿佛一不小心就會被壓力牽著走；而更惱人的是，有些壓力是自己無法意識到、卻早就存在那兒的！

為此，艾菲爾老師以簡單的「雲朵」心理測驗，幫助大家釐清自己的壓力源在哪兒？並找到真正恢復平衡的解方，為2025畫下完美句點，舒心解意備戰2026！

➤4種不同形狀的雲

第1步：選一個「最不喜歡」的雲（你的壓力來源）

第2步：再選一個「看起來最舒服」的雲（你的壓力解方）

A、蘑菇雲

B、斗笠雲

C、鋸齒雲

D、羽毛雲

先選一個最不喜歡的雲，再選一個看起來最舒服的雲！（艾菲爾老師提供）先選一個最不喜歡的雲，再選一個看起來最舒服的雲！（艾菲爾老師提供）

【壓力來源解析】

A、蘑菇雲

你最近的壓力主要來自「情緒累積過度」與「被迫承受」。就像蘑菇雲突然爆開，你的狀態往往是在外人看不見的地方悶著悶著，某一刻突然覺得受不了。這份壓力不是一兩件事造成，而是長期小事堆疊，類似責任、別人的期待、自我要求、擔心未來等，都混成一團。你表面看起來平靜，但內心像高壓鍋，常在夜深人靜時才爆裂。你的壓力來自「不敢說、不想麻煩別人、習慣自己扛」的模式。

B、斗笠雲

你的壓力來自「角色壓力」與「責任負擔」。就像斗笠雲罩著山，你近期有一種「不得不撐起某件事情」的感覺，可能來自家庭、工作、人際關係或金錢壓力。你表面很能扛，但其實已經到了快喘不過氣的極限。你可能常感覺自己在被動地承擔別人的情緒或問題，不敢倒下，也不敢拒絕。你的壓力來自「明明很累，卻無法放鬆」，責任像一種看不見的重量壓在肩上，使你容易疲倦、分心或感到孤單。

C、鋸齒雲

你的壓力來自「衝突、卡關、反覆不順」。鋸齒狀的雲象徵尖銳，你的生活中近期可能出現摩擦：意見不合、誤會、情緒對撞、突如其來的變動，或是在某件事情上不斷受阻。你對穩定與掌控有一定需求，但最近事件像鋸齒一樣斷斷續續、沒有節奏，使你容易煩躁、焦慮、覺得事情「怎麼都不照你希望的方向走」。你的壓力源自外在環境過度混亂，讓你難以找到自己的節奏與平衡。

D、羽毛雲

你的壓力來自「心太敏感」與「情緒吸收過量」。羽毛雲象徵細膩、輕柔，表示你近期很容易受外界影響：別人的一句話、氣氛的變化、情緒、工作的細節，都可能觸動你。你也容易替他人擔心、替他人心疼、替事情煩惱。很多壓力不是屬於你的，但你卻默默吸收了，久而久之就覺得疲累、心累、很想靜一下。你的壓力來自「替世界想太多」，卻忘了自己也需要被照顧。

【壓力解方解析】

A、蘑菇雲

你的最佳解方是「釋放情緒、找出口」。蘑菇雲象徵爆發，而你需要的不是忍，而是讓壓力有機會排出去。適合用強烈或快速的方式紓壓，例如運動、快速寫下一堆心情、跟信任的人聊天、聽大音量音樂、做能揮汗的活動。當你願意把情緒從體內排出，你的狀態就會迅速恢復。你的力量來自「宣洩後的清空」，你會像雨後的天空一樣突然變明亮。

B、斗笠雲

你的解方是「分擔與界線」。斗笠雲像帽子般遮蔽，而你的壓力緩解方式是：不再獨自承擔一切。與其硬撐，你需要的其實是「讓別人進來幫你」，或者允許自己放下一部分責任。你可以透過分工、拒絕過量的要求、留出屬於自己的休息時間，來重新找回能量。一旦你「卸下那頂帽子」，你會突然發現自己其實並不孤單，也不需要永遠當那個撐住所有人的人。

C、鋸齒雲

你的解方是「重新建立節奏」。鋸齒雲象徵亂與卡，而你最需要的是回到自己的步調。把計畫拆小，把焦點縮小，每天或每週固定一些「可掌控的小步驟」。當你重新掌握自己的節奏，外界的混亂就不會再把你拖著跑。適合你的是：整理、規劃、做清單、重新排優先順序。只要找到「一件能掌控的事」，你的壓力就會大幅降低，運勢也會跟著順起來。

D、羽毛雲
你的解方是「減敏與安靜」。羽毛雲代表柔和，你適合用輕柔方式安撫自己，例如靜心、慢走、泡澡、插花、輕音樂、瑜伽、香氛、手作等。你需要的是讓世界的雜訊淡一點，讓自己的感覺清晰一點。當你把內在空間整理乾淨，外界的壓力就不會再那麼容易刺進心裡。你會在「慢下來」的節奏裡找回力量，並重新感覺到內心的平衡。

【達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中