解套2026壓力來源…「雲朵心測」先翻身再求開運

「雲朵心測」檢視你的壓力源＆解方！（艾菲爾老師提供）（艾菲爾老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕面對年關將近，很多舊計畫、新計畫輪翻轟炸，最近的你，是否也感覺情緒像悶在胸口，說不上來的煩、說不出口的累？塔羅牌老師「艾菲爾」指出，流星雨的能量波動正在挑動內心深處的敏感處，而火星與土星的互動，使得「責任感」、「人際壓力」、「情緒累積」特別強烈，仿佛一不小心就會被壓力牽著走；而更惱人的是，有些壓力是自己無法意識到、卻早就存在那兒的！

為此，艾菲爾老師以簡單的「雲朵」心理測驗，幫助大家釐清自己的壓力源在哪兒？並找到真正恢復平衡的解方，為2025畫下完美句點，舒心解意備戰2026！

➤4種不同形狀的雲

第1步：選一個「最不喜歡」的雲（你的壓力來源）

第2步：再選一個「看起來最舒服」的雲（你的壓力解方）

A、蘑菇雲

B、斗笠雲

C、鋸齒雲

D、羽毛雲

先選一個最不喜歡的雲，再選一個看起來最舒服的雲！（艾菲爾老師提供）

【壓力來源解析】

A、蘑菇雲

你最近的壓力主要來自「情緒累積過度」與「被迫承受」。就像蘑菇雲突然爆開，你的狀態往往是在外人看不見的地方悶著悶著，某一刻突然覺得受不了。這份壓力不是一兩件事造成，而是長期小事堆疊，類似責任、別人的期待、自我要求、擔心未來等，都混成一團。你表面看起來平靜，但內心像高壓鍋，常在夜深人靜時才爆裂。你的壓力來自「不敢說、不想麻煩別人、習慣自己扛」的模式。

B、斗笠雲

你的壓力來自「角色壓力」與「責任負擔」。就像斗笠雲罩著山，你近期有一種「不得不撐起某件事情」的感覺，可能來自家庭、工作、人際關係或金錢壓力。你表面很能扛，但其實已經到了快喘不過氣的極限。你可能常感覺自己在被動地承擔別人的情緒或問題，不敢倒下，也不敢拒絕。你的壓力來自「明明很累，卻無法放鬆」，責任像一種看不見的重量壓在肩上，使你容易疲倦、分心或感到孤單。

C、鋸齒雲

你的壓力來自「衝突、卡關、反覆不順」。鋸齒狀的雲象徵尖銳，你的生活中近期可能出現摩擦：意見不合、誤會、情緒對撞、突如其來的變動，或是在某件事情上不斷受阻。你對穩定與掌控有一定需求，但最近事件像鋸齒一樣斷斷續續、沒有節奏，使你容易煩躁、焦慮、覺得事情「怎麼都不照你希望的方向走」。你的壓力源自外在環境過度混亂，讓你難以找到自己的節奏與平衡。

D、羽毛雲

你的壓力來自「心太敏感」與「情緒吸收過量」。羽毛雲象徵細膩、輕柔，表示你近期很容易受外界影響：別人的一句話、氣氛的變化、情緒、工作的細節，都可能觸動你。你也容易替他人擔心、替他人心疼、替事情煩惱。很多壓力不是屬於你的，但你卻默默吸收了，久而久之就覺得疲累、心累、很想靜一下。你的壓力來自「替世界想太多」，卻忘了自己也需要被照顧。

【壓力解方解析】

A、蘑菇雲

你的最佳解方是「釋放情緒、找出口」。蘑菇雲象徵爆發，而你需要的不是忍，而是讓壓力有機會排出去。適合用強烈或快速的方式紓壓，例如運動、快速寫下一堆心情、跟信任的人聊天、聽大音量音樂、做能揮汗的活動。當你願意把情緒從體內排出，你的狀態就會迅速恢復。你的力量來自「宣洩後的清空」，你會像雨後的天空一樣突然變明亮。

B、斗笠雲

你的解方是「分擔與界線」。斗笠雲像帽子般遮蔽，而你的壓力緩解方式是：不再獨自承擔一切。與其硬撐，你需要的其實是「讓別人進來幫你」，或者允許自己放下一部分責任。你可以透過分工、拒絕過量的要求、留出屬於自己的休息時間，來重新找回能量。一旦你「卸下那頂帽子」，你會突然發現自己其實並不孤單，也不需要永遠當那個撐住所有人的人。

C、鋸齒雲

你的解方是「重新建立節奏」。鋸齒雲象徵亂與卡，而你最需要的是回到自己的步調。把計畫拆小，把焦點縮小，每天或每週固定一些「可掌控的小步驟」。當你重新掌握自己的節奏，外界的混亂就不會再把你拖著跑。適合你的是：整理、規劃、做清單、重新排優先順序。只要找到「一件能掌控的事」，你的壓力就會大幅降低，運勢也會跟著順起來。

D、羽毛雲

你的解方是「減敏與安靜」。羽毛雲代表柔和，你適合用輕柔方式安撫自己，例如靜心、慢走、泡澡、插花、輕音樂、瑜伽、香氛、手作等。你需要的是讓世界的雜訊淡一點，讓自己的感覺清晰一點。當你把內在空間整理乾淨，外界的壓力就不會再那麼容易刺進心裡。你會在「慢下來」的節奏裡找回力量，並重新感覺到內心的平衡。

【達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

