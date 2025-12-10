自由電子報
娛樂 音樂

63歲陳雷回來了！近況曝光當阿公 還能翻跟斗「一字馬」

〔記者陽昕翰／台北報導〕63歲的台語歌王陳雷重返歌壇，他睽違18年回到新加坡開唱，舉辦「歡喜就好2025演唱會」，寶刀未老的他在台上大展招牌「一字馬」、「翻跟斗」等特技，身手矯健證明自己「仍是一條活龍」。

陳雷攜孔鏘大樂隊以及董成瑩頂尖舞群打造全新巡演。（慕陸國際HiendAsia提供）陳雷攜孔鏘大樂隊以及董成瑩頂尖舞群打造全新巡演。（慕陸國際HiendAsia提供）

當年陳雷以《歡喜就好》成功打進東南亞市場，所到之處皆萬人空巷，甚至還憑藉著高人氣在新加坡締造一連串驚人紀錄，至今仍無台語歌手能以匹敵。去年展開全新巡演的陳雷，再次受邀至新加坡開唱。

陳雷坦言十分珍惜每一次能站上舞台的機會，「因為現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看一次就少一次。」不忘以朋友般誠懇語氣提醒歌迷：「大家一定要照顧好自己的身體，人生真的很無常，平安快樂最重要。」

陳雷相隔18年重返新加坡開唱掀暴動。（慕陸國際HiendAsia提供）陳雷相隔18年重返新加坡開唱掀暴動。（慕陸國際HiendAsia提供）

陳雷自曝「一字馬」及「翻跟斗」都是「無師自通」，「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了！」儘管這些動作已烙印在自己日常，但隨著年紀增長還是得勤加練習，為了此次演出，63歲的陳雷還特別跑健身房運動操體能，更透露自己維持軟Q身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

陳雷邀兒孫上台「三代同堂」。（慕陸國際HiendAsia提供）陳雷邀兒孫上台「三代同堂」。（慕陸國際HiendAsia提供）

此外，陳雷在演唱會更準備了一段感性驚喜，一口氣把兒子、孫子全請上台擔任彩蛋嘉賓跟歌迷熱絡互動，他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子孫子的真面目！」這也是陳雷祖孫「三代同堂」的畫面首次在海外舞台上呈現。

至於何時能唱回台灣？陳雷鬆口：「如果有機會能再第二次攻蛋，當然一定會把握！但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

