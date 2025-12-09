自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「究極生命體」回歸台北開唱！MAN WITH A MISSION吃熱炒喝台啤嘗滷肉飯

〔記者許世穎／台北報導〕日本超人氣搖滾樂團MAN WITH A MISSION（MWAM）上週日（7日）於 Legacy TERA舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025–ASIA TOUR」台北場，滿場歌迷聚集親眼見證五具「究極生命體」的魅力舞台，當《Vertigo》前奏一下，全場立刻狼嚎加鼓掌陷入MAN WITH A MISSION營造的獨特音場之中。

日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION上週日在台開唱。（華貴娛樂提供）日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION上週日在台開唱。（華貴娛樂提供）

成員在台上開心高喊：「你好台灣！我們是MAN WITH A MISSION，多蝦台北！」直說非常高興可以回來，還透露演出前吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地嚐了「有鬍子」滷肉飯。

滿場歌迷聚集親眼見證MAN WITH A MISSION五具「究極生命體」的魅力舞台。（華貴娛樂提供）滿場歌迷聚集親眼見證MAN WITH A MISSION五具「究極生命體」的魅力舞台。（華貴娛樂提供）

演唱會歌單接連串起《記錄的地平線》主題曲《database》、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》的《Raise your flag》、《犬屋敷》片頭曲《My Hero》等動畫代表作，Jean-Ken Johnny 也拿起木吉他帶來《Dead end in Tokyo》特別版本，他們感性表示：「從音樂祭到專場，這次終於完售，真的很感謝。」

中場影片選在栃木縣岩舟町岩船山拍攝，還呈現Jean-Ken Johnny打工紀錄。Tokyo Tanaka甚至示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，彈性幽默的設定讓全場笑聲此起彼落。「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲《羈絆的奇蹟》三味線一響，全場隨之合唱與打Call，觀眾以最大聲量回應狼族的現場能量。

日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION在台開唱，全場立刻狼嚎加鼓掌。（華貴娛樂提供）日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION在台開唱，全場立刻狼嚎加鼓掌。（華貴娛樂提供）

結束台北演出後，MAN WITH A MISSION陸續前往新加坡、吉隆坡與曼谷，繼續完成本次亞洲巡迴。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中