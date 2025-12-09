「究極生命體」回歸台北開唱！MAN WITH A MISSION吃熱炒喝台啤嘗滷肉飯

〔記者許世穎／台北報導〕日本超人氣搖滾樂團MAN WITH A MISSION（MWAM）上週日（7日）於 Legacy TERA舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025–ASIA TOUR」台北場，滿場歌迷聚集親眼見證五具「究極生命體」的魅力舞台，當《Vertigo》前奏一下，全場立刻狼嚎加鼓掌陷入MAN WITH A MISSION營造的獨特音場之中。

日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION上週日在台開唱。（華貴娛樂提供）

成員在台上開心高喊：「你好台灣！我們是MAN WITH A MISSION，多蝦台北！」直說非常高興可以回來，還透露演出前吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地嚐了「有鬍子」滷肉飯。

滿場歌迷聚集親眼見證MAN WITH A MISSION五具「究極生命體」的魅力舞台。（華貴娛樂提供）

演唱會歌單接連串起《記錄的地平線》主題曲《database》、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》的《Raise your flag》、《犬屋敷》片頭曲《My Hero》等動畫代表作，Jean-Ken Johnny 也拿起木吉他帶來《Dead end in Tokyo》特別版本，他們感性表示：「從音樂祭到專場，這次終於完售，真的很感謝。」

中場影片選在栃木縣岩舟町岩船山拍攝，還呈現Jean-Ken Johnny打工紀錄。Tokyo Tanaka甚至示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，彈性幽默的設定讓全場笑聲此起彼落。「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲《羈絆的奇蹟》三味線一響，全場隨之合唱與打Call，觀眾以最大聲量回應狼族的現場能量。

日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION在台開唱，全場立刻狼嚎加鼓掌。（華貴娛樂提供）

結束台北演出後，MAN WITH A MISSION陸續前往新加坡、吉隆坡與曼谷，繼續完成本次亞洲巡迴。

