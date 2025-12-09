自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F4獨缺朱孝天 Youtuber殘酷點破4真相「少了你一樣能跑」

F4將展開巡演，不過朱孝天確定將排除在外變成「F3」。（翻攝自Threads）F4將展開巡演，不過朱孝天確定將排除在外變成「F3」。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱孝天「缺席」F4合體掀外界猜測，他究竟是拒絕、沒意願，還是根本未被通知。創業家Youtuber雪倫看完事件後，直指這不是單純的團體風波，而是一堂赤裸的人性課，從商業現實、情緒反應到公關應對與個人價值，提出4點洞見再度引發熱議。

雪倫首先指出，外界想看的是F4合體，但在公司眼裡，F4是一個大型專案，凡事講求流程穩定與風險最低化，能被掌控、合作順利的成員自然優先被找，這並非排除，而是商業現實。她也以職場比喻，強調即便再有能力，只要讓主管覺得「難掌控」，在關鍵時刻依然會被替換，殘酷卻真實。

接著，雪倫解析外界熱議的朱孝天反應，從「我沒要合體」到「我願意但沒被通知」，看似反覆，其實映照人性，她指出每個人面對被排除時都會逞強、嘴硬，但心裡真正的吶喊卻是，「為什麼不是我？」、「我不重要嗎？」點出朱孝天那句「不是不要，是沒被找」背後的情緒，是不想當成可有可無的存在，也是多數成年人共同的心酸。

雪倫最後談到公關層面，認為真正高段位的處理方式，是不撕破臉、不反擊，只留下一句「祝福他們，如果將來有需要，我隨時在。」既保住自身尊嚴，也替公司留台階，更讓粉絲看見誠意。她提醒，若想避免被放入「有你很好、沒你也行」的位置，唯一的答案是讓自己變成無可替代，此事件雖源於娛樂圈，卻是每個人都會遇到的被忽略與被排除時刻，而真正的考驗，是能否在受傷當下仍站穩自己？

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中