娛樂 最新消息

許瑋甯病倒1個月「強撐辦婚禮」 高燒39度沙啞上工認：一孕傻三年

許瑋甯（中）今抱病體，和宋少卿（左）、朱德剛排練舞台劇。（記者蕭方綺攝）許瑋甯（中）今抱病體，和宋少卿（左）、朱德剛排練舞台劇。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／新北報導〕許瑋甯今和朱德剛、宋少卿等人彩排表坊舞台劇《那一年，我們下凡》，但許瑋甯彩排時全程戴上黑色口罩，原來她生病了1個月，因要哺乳，不能吃特效藥，強撐病體舉辦婚禮，這幾天病情加劇，高燒39度，醫生說A型流感、腸胃型流感都來，昨天還沒有聲音，今即便聲音沙啞仍來排戲，她稱是「上台都會有腎上腺素激發」，而晚上回家都會戴2層口罩，因為擔心傳染給5個月大的寶寶Ian。

《那一年，我們下凡》今舉辦彩排記者會。（記者蕭方綺攝）《那一年，我們下凡》今舉辦彩排記者會。（記者蕭方綺攝）

她這回演出舞台劇，編導賴聲川秉持過往傳統，邊排戲、邊調整劇本，還開玩笑預告：「有可能到演出前一天都還會再改變劇本，隨時做好備戰狀態！」許瑋甯苦笑稱排練舞台劇，最困難的部分主要是台詞變來變去，「回去睡一覺，隔天來又發現新的劇本內容。」賴聲川則安慰她，「台詞雖然一直在變，但角色越來越完整」，許瑋甯聽聞後無奈點頭。

她坦言自己是個需要長期準備、熟練才能長出角色的人，本來今天排練的其中一場戲，都還在走位階段，劇本也尚未熟練，好在今天上陣後，跟宋少卿、朱德剛等人對戲很安心，「他們會接住我」。

宋少卿（左起）、朱德剛、許瑋甯和梁正群今排練《那一年，我們下凡》。（記者蕭方綺攝）宋少卿（左起）、朱德剛、許瑋甯和梁正群今排練《那一年，我們下凡》。（記者蕭方綺攝）

然而生孩子之後會有如俗諺所稱「一孕傻三年」？她坦言背台詞的部分沒有，但現在很常忘記自己有點外送食物，當家人問她「是不是有點東西？」，她一開始還堅持說「沒有」，直到看了手機訂單，才赫然發現是她點的外送，她說：「很常這樣，我覺得很意外，因為我有強迫症，一定要照本宣科走。」但也可能是因為工作、顧小孩忙壞了。

此外，兒子Ian在她與邱澤婚禮上公開亮相，許瑋甯一提到兒子就笑瞇了眼，樂不可支說：「他婚禮上很淡定，很給面子，覺得他以後帶出去很放心。」至於藍心湄、陳美鳳等人都催生二胎，她依舊拋出「順其自然」來回應，表示：「有當然很好，希望小孩有伴，但現在先把《我們下凡》劇本搞定，再來搞定小孩。」

《那一年，我們下凡》將於2025／12／26－2026／01／04在臺北表演藝術中心、2026／01／10－2026／01／11在臺中國家歌劇院，以及 2026／01／24－2026／01／25在衛武營國家歌劇院演出。

